Виловили у ріці: польські дайвери виявили унікальний меч епохи вікінгів (фото)

Історія цього меча, датованого кінцем IX або початком X століття нашої ери, оповита таємницями. Як зазначили археологи, ця знахідка — унікальна, оскільки відомо тільки про кілька схожих артефактів, знайдених у Польщі.

У річці Супрасль, на північному сході Польщі, дайвери виявили меч епохи вікінгів, який привернув увагу істориків та археологів. Експерти називають знахідку екстраординарною, адже в країні знайдено лише кілька подібних мечів, пише Heritage Daily.

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За словами Роберта Садовського, директора Військового музею в Білостоці, де зараз зберігається меч, саме ця зброя є унікальною.

"Він дуже незвичайний; наскільки мені відомо, в країні є лише три-чотири таких мечі", — пояснив Садовський.

Як зазначили вчені, дизайн меча вказує на вікінгське походження, хоча не можна виключати зв'язок з балтійськими культурами. Хоча Польща не була основним осередком діяльності вікінгів, сліди скандинавської присутності помічені в торгових вузлах і адміністративних центрах тієї епохи.

Історія цього меча, датованого кінцем IX або початком X століття нашої ери, оповита таємницями Фото: Artur Reszko

Історія цього меча, датованого кінцем IX або початком X століття нашої ери, оповита таємницями. Дослідники припускають, що він міг бути загублений під час переправи через річку або покинутий у хаосі битви. Пошкодження на лезі, зокрема мікротріщини, подряпини та скалки, натякають на те, що він використовувався в бою, витримавши вплив численних ударів.

Процес консервації був не менш захопливим: доктор Ришард Казімєжак з Університету Миколи Коперника в Торуні розповів, що меч проходив консервацію у контрольованому вологому середовищі. Такий підхід гарантував, що клинок не зіпсується після століть, проведених під річковими відкладеннями.

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Новознайдений артефакт приєднається до подібного меча, знайденого в 1970-х роках, також витягнутого з річки Супрасль, поповнивши колекцію музею і давши нове уявлення про цю інтригуючу епоху.

Раніше Фокус писав про знайдену в Туреччині алебастрову печатку часів Ассирійської імперії. Цей артефакт, на думку вчених, належав знатній особі.

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