Выловили в реке: польские дайверы обнаружили уникальный меч эпохи викингов (фото)

История этого меча, датированного концом IX или началом X века нашей эры, окутана тайнами. Как отметили археологи, эта находка — уникальная, поскольку известно только о нескольких похожих артефактах, найденных в Польше.

В реке Супрасль, на северо-востоке Польши, дайверы обнаружили меч эпохи викингов, который привлек внимание историков и археологов. Эксперты называют находку экстраординарной, ведь в стране найдено лишь несколько подобных мечей, пишет Heritage Daily.

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По словам Роберта Садовского, директора Военного музея в Белостоке, где сейчас хранится меч, именно это оружие является уникальным.

"Он очень необычный; насколько мне известно, в стране есть только три-четыре таких меча", — пояснил Садовский.

Как отметили ученые, дизайн меча указывает на викингское происхождение, хотя нельзя исключать связь с балтийскими культурами. Хотя Польша не была основным центром деятельности викингов, следы скандинавского присутствия замечены в торговых узлах и административных центрах той эпохи.

История этого меча, датированного концом IX или началом X века нашей эры, окутана тайнами. Фото: Artur Reszko

История этого меча, датированного концом IX или началом X века нашей эры, окутана тайнами. Исследователи предполагают, что он мог быть утерян во время переправы через реку или брошен в хаосе битвы. Повреждения на лезвии, в частности микротрещины, царапины и занозы, намекают на то, что он использовался в бою, выдержав воздействие многочисленных ударов.

Процесс консервации был не менее увлекательным: доктор Рышард Казимежак из Университета Николая Коперника в Торуни рассказал, что меч проходил консервацию в контролируемой влажной среде. Такой подход гарантировал, что клинок не испортится после столетий, проведенных под речными отложениями.

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Новонайденный артефакт присоединится к подобному мечу, найденному в 1970-х годах, также извлеченному из реки Супрасль, пополнив коллекцию музея и дав новое представление об этой интригующей эпохе.

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