Первая из найденных: археологи обнаружили пушку времен печально известной экспедиции к мифическим городам

Недавно археологи обнаружили древнюю пушку, которая стала самым древним огнестрельным оружием, найденным на территории США. Этот артефакт датируется XVI веком, а именно периодом испанской экспедиции до мифических городов золота.

В Аризоне, США, ученые обнаружили бронзовую пушку, которая, как полагают, датируется XVI веком и происходит из экспедиции Франциско Васкеса де Коронадо. Эта пушка — самое древнее из известных огнестрельных орудий, найденных на территории континентальных Соединенных Штатов, пишет Arkeonews.

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Пушку, длиной примерно 106 см и весом более 18 килограммов, откопали на руинах испанской каменно-известковой постройки в долине Санта-Крус. Это место связано с недолговечным поселением Сан-Херонимо III, основанным во время путешествия Коронадо.

Финансируясь за счет крупных займов и заложенного имущества своей жены, Коронадо возглавил экспедицию из 350 солдат в 1539 году, чтобы найти мифические Семь городов золота. К 1541 году группа достигла южной Аризоны, где они основали Сан-Джеронимо III, первый европейский город на американском юго-западе.

Пушку, длиной примерно 106 см и весом более 18 килограммов, откопали на руинах испанского каменно-известкового сооружения Фото: International Journal of Historical Archeology

Вместо того, чтобы достичь богатства, экспедиция Коронадо запомнилась своим насильственным влиянием на коренное население. Грабежи и порабощения ознаменовали их господство в регионе, а кульминацией стало опустошительное нападение народа Собайпури в 1541 году. Это нападение привело к уничтожению поселения, а поход Коронадо закончился финансовым крахом и юридическими проблемами.

Недавние археологические исследования принесли много артефактов из долины Санта-Крус, включая керамику, части оружия и бронзовую пушку. Археолог Дени Сеймур объяснил, что эта пушка, также известная как "настенная пушка", является не только первым найденным огнестрельным оружием времен экспедиции Коронадо, но и старейшим огнестрельным оружием, обнаруженным на территории Соединенных Штатов. Такое оружие обычно устанавливалось на укреплениях для обороны, но Коронадо, вероятно, использовал его для наступательных операций, нацеленных на сооружения индейцев.

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Современные методы датировки, такие как радиоуглеродный анализ и оптически стимулированная люминесценция, подтвердили возраст пушки. Простота ее литья позволяет предположить, что она могла быть изготовлена на месте в Мексике или Карибском бассейне, возможно, связана с предыдущими экспедициями, такими как экспедиция Понсе де Леона.

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