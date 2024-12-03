Первая из найденных: археологи обнаружили пушку времен печально известной экспедиции к мифическим городам
Недавно археологи обнаружили древнюю пушку, которая стала самым древним огнестрельным оружием, найденным на территории США. Этот артефакт датируется XVI веком, а именно периодом испанской экспедиции до мифических городов золота.
В Аризоне, США, ученые обнаружили бронзовую пушку, которая, как полагают, датируется XVI веком и происходит из экспедиции Франциско Васкеса де Коронадо. Эта пушка — самое древнее из известных огнестрельных орудий, найденных на территории континентальных Соединенных Штатов, пишет Arkeonews.
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Пушку, длиной примерно 106 см и весом более 18 килограммов, откопали на руинах испанской каменно-известковой постройки в долине Санта-Крус. Это место связано с недолговечным поселением Сан-Херонимо III, основанным во время путешествия Коронадо.
Финансируясь за счет крупных займов и заложенного имущества своей жены, Коронадо возглавил экспедицию из 350 солдат в 1539 году, чтобы найти мифические Семь городов золота. К 1541 году группа достигла южной Аризоны, где они основали Сан-Джеронимо III, первый европейский город на американском юго-западе.
Вместо того, чтобы достичь богатства, экспедиция Коронадо запомнилась своим насильственным влиянием на коренное население. Грабежи и порабощения ознаменовали их господство в регионе, а кульминацией стало опустошительное нападение народа Собайпури в 1541 году. Это нападение привело к уничтожению поселения, а поход Коронадо закончился финансовым крахом и юридическими проблемами.
Недавние археологические исследования принесли много артефактов из долины Санта-Крус, включая керамику, части оружия и бронзовую пушку. Археолог Дени Сеймур объяснил, что эта пушка, также известная как "настенная пушка", является не только первым найденным огнестрельным оружием времен экспедиции Коронадо, но и старейшим огнестрельным оружием, обнаруженным на территории Соединенных Штатов. Такое оружие обычно устанавливалось на укреплениях для обороны, но Коронадо, вероятно, использовал его для наступательных операций, нацеленных на сооружения индейцев.Важно
Современные методы датировки, такие как радиоуглеродный анализ и оптически стимулированная люминесценция, подтвердили возраст пушки. Простота ее литья позволяет предположить, что она могла быть изготовлена на месте в Мексике или Карибском бассейне, возможно, связана с предыдущими экспедициями, такими как экспедиция Понсе де Леона.
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