Уникальные и важные: древние мечи с Балеарских островов стали свидетельством развития технологий (фото)

Изучая мечи бронзового века, найденные на Балеарских островах в Испании, ученые узнали интересные подробности о торговле и культурном обмене той эпохи. Также исследователи смогли узнать, откуда материалы попали на острова.

Недавнее исследование позволило по-новому взглянуть на производство, состав материалов и культурное значение мечей позднего бронзового века, найденных на Балеарских островах в Испании. Это оружие, датированное примерно 1000-800 годами до н. э., свидетельствует об усилении взаимодействия между местными традициями и импортированными технологиями в Западном Средиземноморье, пишет Arkeonews.

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Исследование под руководством Лауры Перелло Матео из Университета Балеарских островов использовало междисциплинарный подход, сочетающий технологический и археометрический анализы с изотопными и типологическими методами. Результаты исследования освещают, как инновации в изготовлении мечей — такие как сложные бронзовые сплавы и передовые техники литья — попадали на острова благодаря торговле и культурному обмену.

Недавнее исследование позволило по-новому взглянуть на производство, состав материалов и культурное значение мечей позднего бронзового века Фото: L. Perelló Mateo et al., Archaeol Anthropol Sci (2024)

В эту эпоху также значительно возросло использование таких металлов, как медь и олово, а общий вес металлических предметов в регионе вырос с 2,15 кг в ранний бронзовый век до 53 кг в средний и поздний бронзовый век. Это продемонстрировало увеличение объемов металлов, полученных через торговлю, что повлияло на развитие изготовления мечей.

Среди 18 исследованных мечей большинство принадлежали к типу Сон Омс, названного в честь известного археологического объекта на Майорке. Эти мечи отличаются массивными рукоятками, тонкими клинками и уникальными методами крепления, которые включали или прямое литье, или треугольные заклепки. Хотя их дизайн отражает влияния Италии и Центральной Европы, их основная роль, похоже, была символической, а не функциональной.

Авторы исследования предполагают, что эти артефакты, вероятно, были созданы для демонстрации, часто по заказу местных элит, которые могли позволить себе импортные материалы. Изотопный анализ показал, что большая часть меди, использованной в этих мечах, происходит из материковой Испании, в частности из региона Линарес, тогда как некоторые ее источники нашли на Менорке, Майорке и Сардинии.

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Это открытие демонстрирует интеграцию Балеарских островов в средиземноморские торговые сети и свидетельствует о совершенстве систем обмена в эпоху поздней бронзы. Такие находки углубляют наше понимание того, как культурные и технологические взаимодействия формировали материальную культуру Балеарских островов, предоставляя ценную информацию о взаимосвязи древних обществ.

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