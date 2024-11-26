Унікальні і важливі: древні мечі з Балеарських островів стали свідченням розвитку технологій (фото)

Вивчаючи мечі бронзового віку, знайдені на Балеарських островах в Іспанії, вчені дізналися цікаві подробиці про торгівлю й культурний обмін тієї епохи. Також дослідники змогли дізнатися, звідки матеріали потрапили на острови.

Нещодавнє дослідження дозволило по-новому поглянути на виробництво, склад матеріалів та культурне значення мечів пізнього бронзового віку, знайдених на Балеарських островах в Іспанії. Ця зброя, датована приблизно 1000-800 роками до н. е., свідчить про посилення взаємодії між місцевими традиціями та імпортованими технологіями в Західному Середземномор'ї, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження під керівництвом Лаури Перелло Матео з Університету Балеарських островів використовувало міждисциплінарний підхід, що поєднує технологічний і археометричний аналізи з ізотопними і типологічними методами. Результати дослідження висвітлюють, як інновації у виготовленні мечів — такі як складні бронзові сплави і передові техніки лиття — потрапляли на острови завдяки торгівлі і культурному обміну.

Нещодавнє дослідження дозволило по-новому поглянути на виробництво, склад матеріалів та культурне значення мечів пізнього бронзового віку Фото: L. Perelló Mateo et al., Archaeol Anthropol Sci (2024)

У цю епоху також значно зросло використання таких металів, як мідь і олово, а загальна вага металевих предметів у регіоні зросла з 2,15 кг у ранній бронзовий вік до 53 кг у середній і пізній бронзовий вік. Це продемонструвало збільшення обсягів металів, отриманих через торгівлю, що вплинуло на розвиток виготовлення мечів.

Серед 18 досліджених мечів більшість належали до типу Сон Омс, названого на честь відомого археологічного об'єкта на Майорці. Ці мечі вирізняються масивними руків'ями, тоншими клинками та унікальними методами кріплення, які включали або пряме лиття, або трикутні заклепки. Хоча їхній дизайн віддзеркалює впливи Італії та Центральної Європи, їхня основна роль, схоже, була символічною, а не функціональною.

Автори дослідження припускають, що ці артефакти, ймовірно, були створені для демонстрації, часто на замовлення місцевих еліт, які могли дозволити собі імпортні матеріали. Ізотопний аналіз показав, що більша частина міді, використаної в цих мечах, походить з материкової Іспанії, зокрема з регіону Лінарес, тоді як деякі її джерела знайшли на Менорка, Майорці та Сардинії.

Важливо

Чи стала еволюція на місці через прогрес: яке майбутнє нас чекає

Це відкриття демонструє інтеграцію Балеарських островів у середземноморські торгівельні мережі та свідчить про досконалість систем обміну в епоху пізньої бронзи. Такі знахідки поглиблюють наше розуміння того, як культурні та технологічні взаємодії формували матеріальну культуру Балеарських островів, надаючи цінну інформацію про взаємозв'язок давніх суспільств.

Раніше Фокус писав про знайдену в Туреччині алебастрову печатку часів Ассирійської імперії. Цей артефакт, на думку вчених, належав знатній особі.

Також ми розповідали про важливий артефакт, знайдений у Сассексі, Англія. Пошуковець виявив золоту пластину, яку вчені датували VI-VII століттями н. е.