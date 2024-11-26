Стала ли эволюция на месте из-за прогресса: какое будущее нас ждет

Из-за стремительного развития медицины и технологий давление "жизни или смерти" ослабло, что, вероятно, уменьшило влияние эволюции на наше будущее. Однако ученые отмечают: не все так просто, как кажется.

Медицинский и технологический прогресс значительно повысил наши шансы на выживание, позволив нам жить дольше и здоровее. Этот прогресс породил остроинтересный вопрос: сохраняет ли эволюция актуальность в формировании будущего нашего вида, пишет IFLScience.

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По сути, эволюция — это процесс генетических изменений в популяции с течением времени. Признаки, которые дают преимущества в выживании, имеют тенденцию к большему распространению, поскольку особи, обладающие этими признаками, с большей вероятностью размножаются и передают их следующему поколению.

Этот механизм был краеугольным камнем человеческого развития, стимулируя адаптации, которые помогали нашим предкам процветать — выздоравливать от болезней, избегать хищников или эффективно собирать ресурсы.

Ярким примером человеческой адаптации является племя Баджау Лаут, члены которого могут задерживать дыхание на несколько минут, погружаясь на глубину более 70 метров для сбора морепродуктов. Эта способность объясняется генетическими особенностями, увеличивающими размер их селезенки — фактора, критически важного для накопления кислорода.

Похожим образом генетические мутации, обеспечивающие защиту от таких заболеваний, как малярия и туберкулез, были естественно отобраны в различных популяциях, что демонстрирует роль эволюции в выживании человека.

Несмотря на эти примеры, некоторые утверждают, что развитие медицины и технологий могло уменьшить роль естественного отбора. Различные ученые, такие как биолог сэр Дэвид Аттенборо, предполагают, что человечество, возможно, остановило естественный отбор.

В одном из интервью он отметил, что широкое распространение выживания младенцев, благодаря современному здравоохранению, смягчило так называемое давление "жизни или смерти", которое традиционно вызывало эволюционные изменения.

Однако факты свидетельствуют о том, что эволюция далеко не исчезла. Культурные изменения и современные вызовы продолжают формировать наш генетический состав. Например, половой отбор под влиянием культурных предпочтений может вызвать генетические изменения за относительно короткое время.

Скотт Соломон, эволюционный биолог, отметил, что даже незначительные изменения в распространенности признаков, таких как цвет волос или рост, можно считать эволюционным прогрессом.

Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что на протяжении последних поколений половой отбор отдавал предпочтение высоким мужчинам. Всего за 150 лет голландские мужчины выросли в среднем на 20 сантиметров, став одними из самых высоких в мире.

Аналогично, в регионах, сильно пострадавших от ВИЧ, все больше распространяются генетические варианты, обеспечивающие устойчивость к вирусу, поскольку матери с такими мутациями имеют больше шансов выжить и передать свои гены дальше.

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Кажется, эволюция адаптируется вместе с нами, находя новые пути в эпоху, когда доминируют технологии и медицина. Эти постоянные изменения демонстрируют, что хотя традиционный естественный отбор может иметь меньшее влияние, эволюция все еще остается эффективным инструментом человеческого развития.

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