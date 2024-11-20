Средневековые скелеты и здравоохранение: как древние останки помогут современной медицине

Исследуя средневековые останки с кладбищ Лондона, ученые стремятся изучить динамики того, как менялось состояние здоровья людей на протяжении веков. На данный момент исследователи проанализировали более 1600 останков.

Благодаря изучению скелетов из средневековых кладбищ в Лондоне ученые получили уникальную возможность исследовать то, как развивались тенденции здоровья с течением времени. Исследователи обнаружили, что эти данные можно использовать для разработки мер здравоохранения, приспособленных к конкретным группам населения, формируя связь между прошлым и настоящим, пишет Phys.org.

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Ученые из Университета Джеймса Мэдисона (JMU), Университета Луисвилля, Университета Колорадо в Боулдере и Университета штата Огайо проанализировали более 1600 средневековых скелетов с кладбищ Лондона, Англия. Доктор Саманта Яусси из Йельского университета и доктор Кэтрин Марклейн из Университета Луисвилля возглавили проект, отметив, что скелетные останки дают ценную информацию об исторических моделях здравоохранения и социальной динамике.

По словам исследователей, понимание этих закономерностей помогает определить, были ли тенденции заболеваний, которые наблюдаются в современном населении, постоянными на протяжении истории. Одним из ключевых выводов является контраст между тенденциями здоровья и долголетия в средневековом Лондоне и современном обществе.

В отличие от настоящего времени, когда женщины обычно живут дольше мужчин, несмотря на то, что сталкиваются с большим количеством проблем со здоровьем, в Средневековье такая разница не была очевидной. Исследователи предполагают, что культурные факторы, такие как доступ к питательной пище, сыграли значительную роль в формировании этих различий. Это дает критически важное понимание того, как социальные структуры влияли на здоровье.

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Исследование не ограничивается изучением останков времен средневекового Лондона. Ученые в сотрудничестве с Миланским университетом сейчас изучают древние миланские скелеты, чтобы провести новые анализы.

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