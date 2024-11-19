Интересные находки: в испанской пещере археологи нашли 120000-летние зубы неандертальцев

В провинции Жирона археологи обнаружили зубы неандертальцев, которые принадлежат к разным временным периодам. Это открытие является важным, поскольку свидетельствует о длительном заселении пещерного комплекса Реклау.

Во время недавнего исследования в пещере Абреда, расположенной в комплексе пещер Реклау в испанской провинции Жирона, Испания, исследователи обнаружили зубы неандертальцев. Это открытие углубляет понимание деятельности доисторических людей в Парке доисторических пещер местности, известной своим богатым археологическим наследием, пишет Heritage Daily.

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Под руководством доктора Марины Лозано из IPHES-CERCA команда проанализировала остатки зубов, найденные в пещере. Они принадлежали трем неандертальцам — младенцу, подростку и взрослому — и были датированы двумя разными периодами.

Двум зубам было не менее 120 000 лет, тогда как третий датировался периодом от 71 000 до 44 000 лет назад. Такое временное разделение свидетельствует о том, что неандертальцы использовали пещеру в разные периоды своего существования.

В анализе использовали современную микротомографию (µCT), которая позволила создать 3D-модели, что обнаружили такие детальные особенности, как толщина эмали и объем пульповой полости. Дополнительная сканирующая электронная микроскопия оценила потенциальные постдепозиционные изменения на поверхности зуба. Эти методы подтвердили целостность остатков и дали представление о морфологии неандертальцев.

Доктор Лозано подчеркнула важность этих находок, отметив, что младшие останки дают представление о стратегии выживания неандертальцев в период, когда они, возможно, сосуществовали с современными людьми. Эти данные не только обогащают наше понимание жизни неандертальцев, но и способствуют дискуссиям об их возможной замене Homo sapiens на Пиренейском полуострове.

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Находки из пещеры Абреда являются частью постоянных археологических исследований, направленных на раскрытие сложной истории человеческой эволюции и взаимодействия. Выявляя доказательства из разных временных периодов, ученые могут лучше понять адаптивные стратегии и культурное поведение ранних гомининов.

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