Цікаві знахідки: в іспанській печері археологи знайшли 120000-річні зуби неандертальців

У провінції Жирона археологи виявили зуби неандертальців, які належать до різних часових періодів. Це відкриття є важливим, оскільки свідчить про тривале заселення печерного комплексу Реклау.

Під час нещодавнього дослідження у печері Абреда, розташованій у комплексі печер Реклау в іспанській провінції Жирона, Іспанія, дослідники виявили зуби неандертальців. Це відкриття поглиблює розуміння діяльності доісторичних людей у Парку доісторичних печер місцевості, відомій своєю багатою археологічною спадщиною, пише Heritage Daily.

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Під керівництвом доктора Марини Лозано з IPHES-CERCA команда проаналізувала рештки зубів, знайдені в печері. Вони належали трьом неандертальцям — немовляті, підлітку та дорослому — і були датовані двома різними періодами.

Двом зубам було щонайменше 120 000 років, тоді як третій датувався періодом від 71 000 до 44 000 років тому. Такий часовий поділ свідчить про те, що неандертальці використовували печеру в різні періоди свого існування.

В аналізі використали сучасну мікротомографію (µCT), що дозволила створити 3D-моделі, які виявили такі детальні особливості, як товщина емалі та об'єм пульпової порожнини. Додаткова сканувальна електронна мікроскопія оцінила потенційні постдепозиційні зміни на поверхні зуба. Ці методи підтвердили цілісність решток і дали уявлення про морфологію неандертальців.

Докторка Лозано наголосила на важливості цих знахідок, зазначивши, що молодші останки дають уявлення про стратегії виживання неандертальців у період, коли вони, можливо, співіснували з сучасними людьми. Ці дані не лише збагачують наше розуміння життя неандертальців, але й сприяють дискусіям про їхню можливу заміну Homo sapiens на Піренейському півострові.

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Знахідки з печери Абреда є частиною постійних археологічних досліджень спрямованих на розкриття складної історії людської еволюції та взаємодії. Виявляючи докази з різних часових періодів, вчені можуть краще зрозуміти адаптивні стратегії та культурну поведінку ранніх гомінінів.

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