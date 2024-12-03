Перша зі знайдених: археологи виявили гармату часів сумнозвісної експедиції до міфічних міст золота

Нещодавно археологи виявили стародавню гармату, яка стала найдавнішою вогнепальною зброєю, знайденою на території США. Цей артефакт датується XVI століттям, а саме періодом іспанської експедиції до міфічних міст золота.

В Аризоні, США, вчені виявили бронзову гармату, яка, як вважають, датується XVI століттям і походить з експедиції Франциско Васкеса де Коронадо. Ця гармата — найдавніша з відомих вогнепальних знарядь, знайдених на території континентальних Сполучених Штатів, пише Arkeonews.

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Гармату, довжиною приблизно 106 см і вагою понад 18 кілограмів, відкопали на руїнах іспанської кам'яно-вапняної споруди в долині Санта-Крус. Це місце пов'язане з недовговічним поселенням Сан-Херонімо III, заснованим під час подорожі Коронадо.

Фінансуючись коштом великих позик і закладеного майна своєї дружини, Коронадо очолив експедицію з 350 солдатів у 1539 році, щоб знайти міфічні Сім міст золота. До 1541 року група досягла південної Аризони, де вони заснували Сан-Джеронімо III, перше європейське місто на американському південному заході.

Гармату, довжиною приблизно 106 см і вагою понад 18 кілограмів, відкопали на руїнах іспанської кам'яно-вапняної споруди Фото: International Journal of Historical Archeology

Замість того, щоб досягти багатства, експедиція Коронадо запам'яталася своїм насильницьким впливом на корінне населення. Грабунки та поневолення ознаменували їхнє панування у регіоні, а кульмінацією став спустошливий напад народу Собайпурі у 1541 році. Цей напад призвів до знищення поселення, а похід Коронадо закінчився фінансовим крахом і юридичними проблемами.

Нещодавні археологічні дослідження принесли багато артефактів з долини Санта-Крус, включаючи кераміку, частини зброї та бронзову гармату. Археолог Дені Сеймур пояснив, що ця гармата, також відома як "настінна гармата", є не лише першою знайденою вогнепальною зброєю часів експедиції Коронадо, але й найстарішою вогнепальною зброєю, виявленою на території Сполучених Штатів. Таку зброю зазвичай встановлювали на укріпленнях для оборони, але Коронадо, ймовірно, використовував її для наступальних операцій, націлених на споруди індіанців.

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Сучасні методи датування, такі як радіовуглецевий аналіз та оптично-стимульована люмінесценція, підтвердили вік гармати. Простота її лиття дозволяє припустити, що вона могла бути виготовлена на місці в Мексиці або Карибському басейні, можливо, пов'язана з попередніми експедиціями, такими як експедиція Понсе де Леона.

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