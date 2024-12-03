Перша зі знайдених: археологи виявили гармату часів сумнозвісної експедиції до міфічних міст золота
Нещодавно археологи виявили стародавню гармату, яка стала найдавнішою вогнепальною зброєю, знайденою на території США. Цей артефакт датується XVI століттям, а саме періодом іспанської експедиції до міфічних міст золота.
В Аризоні, США, вчені виявили бронзову гармату, яка, як вважають, датується XVI століттям і походить з експедиції Франциско Васкеса де Коронадо. Ця гармата — найдавніша з відомих вогнепальних знарядь, знайдених на території континентальних Сполучених Штатів, пише Arkeonews.
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Гармату, довжиною приблизно 106 см і вагою понад 18 кілограмів, відкопали на руїнах іспанської кам'яно-вапняної споруди в долині Санта-Крус. Це місце пов'язане з недовговічним поселенням Сан-Херонімо III, заснованим під час подорожі Коронадо.
Фінансуючись коштом великих позик і закладеного майна своєї дружини, Коронадо очолив експедицію з 350 солдатів у 1539 році, щоб знайти міфічні Сім міст золота. До 1541 року група досягла південної Аризони, де вони заснували Сан-Джеронімо III, перше європейське місто на американському південному заході.
Замість того, щоб досягти багатства, експедиція Коронадо запам'яталася своїм насильницьким впливом на корінне населення. Грабунки та поневолення ознаменували їхнє панування у регіоні, а кульмінацією став спустошливий напад народу Собайпурі у 1541 році. Цей напад призвів до знищення поселення, а похід Коронадо закінчився фінансовим крахом і юридичними проблемами.
Нещодавні археологічні дослідження принесли багато артефактів з долини Санта-Крус, включаючи кераміку, частини зброї та бронзову гармату. Археолог Дені Сеймур пояснив, що ця гармата, також відома як "настінна гармата", є не лише першою знайденою вогнепальною зброєю часів експедиції Коронадо, але й найстарішою вогнепальною зброєю, виявленою на території Сполучених Штатів. Таку зброю зазвичай встановлювали на укріпленнях для оборони, але Коронадо, ймовірно, використовував її для наступальних операцій, націлених на споруди індіанців.Важливо
Сучасні методи датування, такі як радіовуглецевий аналіз та оптично-стимульована люмінесценція, підтвердили вік гармати. Простота її лиття дозволяє припустити, що вона могла бути виготовлена на місці в Мексиці або Карибському басейні, можливо, пов'язана з попередніми експедиціями, такими як експедиція Понсе де Леона.
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