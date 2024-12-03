Найдавніше зображення космосу: вчені розкрили нові деталі створення унікального артефакту (фото)

Нещодавно вчені змогли дізнатися, як саме створили Небесний диск із Небри, древній артефакт, який є найстарішим зображенням космосу у світі. Древні майстри використали складні технології, які випередили свій час.

У 1999 році в Німеччині знайшли стародавній артефакт бронзового віку, Небесний диск із Небри, який визнаний найдавнішим відомим зображенням космосу. Нещодавній аналіз диска пролив нове світло на його витончену майстерність, а ЮНЕСКО назвала його "однією з найважливіших археологічних знахідок ХХ століття", пише Arkeonews.

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Диск, що належить до унетицької культури Центральної Європи, датується періодом між 1800 та 1600 роками до нашої ери. На ньому зображені небесні символи, зокрема півмісяць, сонце та зоряні скупчення, створені за допомогою золотих інкрустацій на синьо-зеленій бронзовій пластині.

Примітно, що спочатку артефакт вважали підробкою, проте завдяки мікрофотографії корозійних кристалів вдалося довести давність знахідки.

Небесний диск із Небри Фото: J. Lipták, Munich, Reproduced with permission by State Office for Heritage Management and Archaeology, Saxony-Anhalt—State Museum of Prehistory

На думку вчених, бокові дуги, одна з яких зараз втрачена, позначали сонцестояння, а дуга в основі артефакту могла символізувати човен. Також дослідники вважають, що на диску зображено скупчення Плеяд, що свідчить про усвідомлене розташування зірок на артефакті.

Небесний диск із Небри діаметром приблизно 31 сантиметрів і товщиною в кілька міліметрів свідчить як про передову обробку металу, так і про глибоке розуміння нічного неба.

Матеріали, використані для виготовлення диска, включаючи мідь, олово та золото, походять з Корнуолла, Англія. Нові металографічні аналізи показали, що для створення диска використовувався складний процес теплого кування.

Ця технологія, що виходить далеко за межі звичайного лиття, вимагала нагрівання металу приблизно до 700 градусів за Цельсієм, надання йому форми за допомогою молота та відпалу для стабілізації його структури. Ці процеси повторювалися близько десяти циклів, внаслідок чого вийшов тонкий, але міцний артефакт.

Використовуючи сучасні інструменти, такі як енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія та дифракція зворотного розсіювання електронів, вчені простежили складні кроки, яких дотримувалися давні ремісники, щоб досягти такої точності.

Ця технологія навіть надихнула сучасного коваля Герберта Бауера відтворити цей процес, створивши репліку Небесного диска із Небри. Примітно, що копія потребувала набагато більшої кількості циклів кування, ніж оригінальний артефакт, що свідчить про вражаючий рівень майстерності стародавніх ковалів.

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