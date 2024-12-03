Древнейшее изображение космоса: ученые раскрыли новые детали создания уникального артефакта (фото)

Недавно ученые смогли узнать, как именно создали Небесный диск из Небры, древний артефакт, который является старейшим изображением космоса в мире. Древние мастера использовали сложные технологии, которые опередили свое время.

В 1999 году в Германии нашли древний артефакт бронзового века, Небесный диск из Небры, который признан древнейшим известным изображением космоса. Недавний анализ диска пролил новый свет на его изящное мастерство, а ЮНЕСКО назвала его "одной из важнейших археологических находок ХХ века", пишет Arkeonews.

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Диск, принадлежащий к унетицкой культуре Центральной Европы, датируется периодом между 1800 и 1600 годами до нашей эры. На нем изображены небесные символы, в частности полумесяц, солнце и звездные скопления, созданные с помощью золотых инкрустаций на сине-зеленой бронзовой пластине.

Примечательно, что сначала артефакт считали подделкой, однако благодаря микрофотографии коррозионных кристаллов удалось доказать древность находки.

Небесный диск из Небры Фото: J. Lipták, Munich, Reproduced with permission by State Office for Heritage Management and Archaeology, Saxony-Anhalt—State Museum of Prehistory

По мнению ученых, боковые дуги, одна из которых сейчас утрачена, обозначали солнцестояние, а дуга в основании артефакта могла символизировать лодку. Также исследователи считают, что на диске изображено скопление Плеяд, что свидетельствует об осознанном расположении звезд на артефакте.

Небесный диск из Небры диаметром примерно 31 сантиметров и толщиной в несколько миллиметров свидетельствует как о передовой обработке металла, так и о глубоком понимании ночного неба.

Материалы, использованные для изготовления диска, включая медь, олово и золото, происходят из Корнуолла, Англия. Новые металлографические анализы показали, что для создания диска использовался сложный процесс теплой ковки.

Эта технология, выходящая далеко за пределы обычного литья, требовала нагревания металла примерно до 700 градусов по Цельсию, придания ему формы с помощью молота и отжига для стабилизации его структуры. Эти процессы повторялись около десяти циклов, в результате чего получился тонкий, но прочный артефакт.

Используя современные инструменты, такие как энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия и дифракция обратного рассеяния электронов, ученые проследили сложные шаги, которых придерживались древние ремесленники, чтобы достичь такой точности.

Эта технология даже вдохновила современного кузнеца Герберта Бауэра воспроизвести этот процесс, создав реплику Небесного диска из Небры. Примечательно, что копия потребовала гораздо большего количества циклов ковки, чем оригинальный артефакт, что свидетельствует о впечатляющем уровне мастерства древних кузнецов.

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