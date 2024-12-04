Не просто побережье: на Корсике археологи обнаружили поселение и ремесленную мастерскую железного века

Во время раскопок археологи обнаружили поселение железного века, а также многочисленные артефакты и даже мастерскую, в которой изготавливали черепицу.

Археологи обнаружили мастерскую по изготовлению черепицы I века нашей эры на восточном побережье Корсики. Во время этих раскопок вблизи лагуны Этан-де-Диан ученые также нашли остатки поселения раннего железного века, пишет Arkeonews.

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Раскопки, проведенные Французским национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP), начались в июле на площади 3000 квадратных метров в рамках подготовки к строительству объекта недвижимости. Исследователи обнаружили около 50 сооружений раннего железного века, в частности полые и ямочные образования, содержащие местную керамику, импортированные этрусские артефакты и многочисленные каменные орудия труда.

Исследователи обнаружили около 50 сооружений раннего железного века Фото: Brice Chevaux/Inrap

Столбиковые ямы свидетельствуют об использовании органических материалов в строительстве, тогда как большие ямы с древесным углем, разбитыми вазами и фрагментами жерновов указывают на бытовую деятельность. Несмотря на богатство находок, общий план доисторического поселения остается неясным из-за частичного охвата зоны исследований.

К югу от этого доисторического места, почти у самой воды, находится хорошо сохранившаяся мастерская по изготовлению черепицы. По данным INRAP, мастерская содержит доказательства полного процесса производства черепицы.

Подготовка глины происходила в большом резервуаре диаметром 4,3 метра. Затем черепицу обжигали в укрепленной галькой печи, оборудованной нагревательной камерой. Рядом с печью находился склад, который, вероятно, использовали для хранения готовой черепицы. Окружающие ямы содержали обломки керамики, в частности неправильно обожженную плитку и отходы.

На участке также находилось восемь захоронений, в основном из изразцов и камня, среди которых выделялось одно захоронение с урной. Кроме мастерской, во время раскопок удалось найти керамику, инструменты и структурные остатки раннего железного века. Исследователи планируют провести дальнейший анализ находок в начале 2025 года, что обещает дополнительные сведения об этом многослойном археологическом памятнике.

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Эти открытия демонстрируют историческую сложность региона Этан-де-Диан, от его ранних этапов заселения до промышленного использования в римский период. Такие раскопки свидетельствуют о важности археологических исследований для разгадки древней жизни и ее понимания.

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