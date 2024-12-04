У римську епоху варвари носили з собою ложечки: вони допомагали здобути перемогу в бою

Археологи продовжують знаходити дивні предмети в похованнях стародавніх воїнів.

Археологи вважають, що невеликі ложечки, які носили з собою німецькі воїни римської епохи, можуть свідчити про застосування стимуляторів на полі бою, пише ScienceAlert.

За словами вчених, мініатюрні ложечки могли використовуватися стародавніми воїнами для прийому наркотиків. Вони могли давати воїнам деяку перевагу на полі бою. Наразі невідомо, які саме це були наркотики, археологам ще треба відповісти на це питання.

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Якщо здогадки вчених підтвердяться, то це стане першим свідченням вживання наркотиків серед культур за межами Римської імперії.

Вживання таких наркотиків, як опіум, було добре задокументовано в Греції та Римі, але вживання стимуляторів за межами цих регіонів залишається загадкою. Раніше припускали, що варвари вживали тільки алкоголь.

Двоє біологів Анна Ярош-Вілколазка та Анна Рисяк, а також археолог Анджей Ян Коковський з Університету Марії Кюрі-Склодовської в Польщі займаються дослідженням незвичайних ложечок.

За їхніми словами, ці дивні предмети знаходять у похованнях римської епохи на територіях сучасної Скандинавії, Німеччини та Польщі. Ручки ложок завдовжки від 4 до 7 сантиметрів, а їхня чашоподібна частина має діаметр від 1 до 2 сантиметрів. Такі ложечки здебільшого були прикріплені до поясів чоловіків.

Команда з Польщі каталогізувала 241 ложечку, їх знайшли в 116 місцях розкопок.

Найпоказовішим було те, що ложечки часто включалися у військове спорядження. Також їх знаходили в місцях військових жертвоприношень або ж ці предмети знаходили поруч зі зброєю.

"Це дає змогу припустити, що таке начиння було звичайною частиною спорядження воїнів, так само можна дійти висновку, що фармакологічна стимуляція воїнів була звичайною справою", — кажуть автори дослідження.

Учені також склали список речовин, які могли вживати німецькі варвари. До цього списку потрапили такі стимулятори як гриби, опіумний мак, хміль, коноплі, блекота і пасльонові — беладона і дурман.

Нагадаємо, вчені виявили перший доказ вживання стародавніми людьми наркотиків. Острів Менорка розташований у Середземному морі. Уперше його заселили стародавні люди приблизно в 3500 до н. е. в епоху пізнього мідного віку або ж раннього бронзового.