В римскую эпоху варвары носили с собой ложечки: они помогали одержать победу в бою

Археологи продолжают находить странные предметы в захоронениях древних воинов.

Археологи считают, что небольшие ложечки, которые носили с собой германские воины римской эпохи, могут свидетельствовать о применении стимуляторов на поле боя, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, миниатюрные ложечки могли использоваться древними воинами для приема наркотиков. Они могли давать воинам некоторое преимущество на поле боя. Пока неизвестно, какие именно это были наркотики, археологам еще предстоит ответить на этот вопрос.

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Если догадки ученых подтвердятся, то это станет первым свидетельством употребления наркотиков среди культур за пределами Римской империи.

Употребление таких наркотиков, как опиум, было хорошо задокументировано в Греции и Риме, но употребление стимуляторов за пределами этих регионов остается загадкой. Ранее предполагалось, что варвары употребляли только алкоголь.

Двое биологов Анна Ярош-Вилколазка и Анна Рысяк, а также археолог Анджей Ян Коковский из Университета Марии Кюри-Склодовской в ​​Польше занимаются исследованием необычных ложечек.

По их словам, эти странные предметы находят в захоронения римской эпохи на территориях современной Скандинавии, Германии и Польши. Ручки ложек в длину от 4 до 7 сантиметров, а их чашеобразная часть имеет диаметр от 1 до 2 сантиметров. Такие ложечки часть были прикреплены к поясам мужчин.

Команда из Польши каталогизировала 241 ложечку, их нашли в 116 местах раскопок.

Самым показательным было то, что ложечки часто включались в военное снаряжение. Также их находили в местах военных жертвоприношений или же эти предметы находили рядом с оружием.

"Это позволяет предположить, что такая утварь была обычной частью обмундирования воинов, так же можно сделать вывод, что фармакологическая стимуляция воинов была обычным делом", — говорят авторы исследования.

Ученые также составили список веществ, которые могли употреблять германские варвары. В этот список попали такие стимуляторы как, грибы, опиумный мак, хмель, конопля, белена и пасленовые – белладонна и дурман.

Напомним, ученые обнаружили первое доказательство употребления древними людьми наркотиков. Остров Менорка находится в Средиземном море. Впервые его заселили древние люди примерно в 3500 до н. э. в эпоху позднего медного века или же раннего бронзового.