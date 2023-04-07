Мак, мандрагора и дурман. Ученые обнаружили первое доказательство употребления древними людьми наркотиков

Остров Менорка находится в Средиземном море. Впервые его заселили древние люди примерно в 3500 до н. э. в эпоху позднего медного века или же раннего бронзового.

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Ученые считают, что употреблять вещества, определенным образом влияющие на сознание, древние люди еще начали с доисторических времен. Это можно проследить в археологических материалах, однако основывается оно на косвенных доказательствах, а именно на особенностях некоторых артефактов, связанных с приготовлением или непосредственно употреблением этих психотропов, пишет HeritageDaily.

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Считается, что первые люди появились на острове Менорка (Испания) примерно в 3500 г. до н. э. Они соорудили большие мегалитические каменные памятники, как вот талайоты, таулы и наветы (исп. "маленькое судно").

Таула на острове Менорка Фото: Вики

Таулы могли достигать до 3,7 м в высоту и состоять из вертикального столба (одного цельного монолита или нескольких меньших камней, сложенных друг на друга) с одним горизонтальным камнем, расположенным сверху.

Навета-дес-Тудонс на западном побережье острова Менорка Фото: Вики

Навета это определенный тип мегалитической камерной гробницы, которая часто встречается на этом острове и принадлежат периоду от раннего бронзового века до прибытия на остров древних талайотских строителей. Обычно они имеют две карнизные стены, по форме напоминающие перевернутую лодку, откуда и происходит название. Наибольший пример наветы — Навета-дес-Тудонс с высотой около 4 м, длиной 14 м и шириной 6,4 м.

Около 1450 г. до н. е. появилась традиция использовать природные пещеры, закрытые гигантскими стенами, для человеческих захоронений.

Результаты нового исследования показали прямые доказательства употребления наркотиков на острове Менорка в бронзовом веке на основе анализа человеческих волос. Его нашли в культовой пещере Es Carritx.

Археологи проводили раскопки в пещере и обнаружили захоронение бронзового века. Там находились пряди волос древнего человека, которые использовались в особом погребальном обряде.

Позже специалисты провели химический анализ находки с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с высоким разрешением (UHPLC-HRMS). Они обнаружили остатки алкалоидов эфедрина, атропина и скополамина. А это со своей стороны подтверждает использование различных алкалоидоносных растений жителями Менорки бронзового возраста около 3000 лет назад.

Эфедрин — это психоактивный ядовитый алкалоид, который на сегодня также устаревший препарат, во многих странах признан малоэффективным и опасным, потому что способен вызвать привыкание.

Согласно результатам исследования, флора Менорки охватывает различные психоактивные виды, в частности Datura stramonium (Дурман обыкновенный), Hyoscyamus albus (Белена белая) и Mandragora automnalis (Мандрагора лекарственная). Все они содержат производные тропана атропин и скополамин.

Кроме того, на острове растет Ephedra fragilis, содержащий эфедрин, и Papaver somniferum (Мак снотворный), богатый в частности разнообразными алкалоидами, морфином и папаверином.

Население Менорки бронзового возраста, возможно, использовало наркотические растения из-за их лечебных свойств. Однако высокий уровень токсичности, обнаруженный в образцах волос, позволяет предположить, что растительные наркотики также употребляли из-за галлюциногенных свойств в шаманских церемониях.

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