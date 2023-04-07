Мак, мандрагора та дурман. Вчені виявили перший доказ вживання древніми людьми психотропних речовин

Острів Менорка знаходиться у Середземному морі. Вперше його заселили древні люди приблизно у 3500 році до н. е. в епоху пізньої мідної доби або ж ранньої бронзової.

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Вчені вважають, що вживати речовини, які в певний спосіб впливають на свідомість, древні люди ще почали з доісторичних часів. Це можна простежити в археологічних матеріалах, однак ґрунтується воно на непрямих доказах, а саме на особливостях деяких артефактів, які пов'язані з приготуванням чи безпосередньо вживанням цих психотропів, пише HeritageDaily.

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Вважається, що перші люди з'явилися на острові Менорка (Іспанія) приблизно в 3500 році до н. е. Вони спорудили великі мегалітичні кам'яні пам'ятники, як от талайоти, таули і навети (ісп. "маленьке судно").

Таула на острові Менорка Фото: Вікіпедія

Таули могли сягати до 3,7 м у виготу і складатися з вертикального стовпа (одного цілісного моноліта чи кількох менших каменів, які складені одне на одного) з одним горизонтальним каменем, розміщеним зверху.

Навета-дес-Тудонс на західному узбережжі острова Менорка Фото: Вікіпедія

Навета ж це певний тип мегалітичної камерної гробниці, яка часто зустрічається на цьому острові та належать періоду від ранньої бронзової доби до прибуття на острів древніх будівельників талайотів. Зазвичай вони мають дві карнизні стіни, що формою нагадують перевернутий човен, звідки і походить назва. Найбільший приклад навети — Навета-дес-Тудонс з висотою близько 4 м, довжиною 14 м та шириною 6,4 м.

Близько 1450 року до н. е. з'явилася традиція використовувати природні печери, закриті гігантськими стінами, для людських поховань.

Результати нового дослідження показали прямі докази вживання наркотиків на острові Менорка в бронзовій добі на основі аналізу людського волосся. Його знайшли в культовій печері Es Càrritx.

Археологи проводили розкопки в печері та виявили поховання бронзового віку. Там знаходилися пасма волосся древньої людини, які використовували в особливому поховальному обряді.

Пізніше фахівці провели хімічний аналіз знахідки за допомогою надвисокоефективної рідинної хроматографії з високою роздільною здатністю (UHPLC-HRMS). Вони виявили залишки алкалоїдів ефедрину, атропіну і скополаміну. А це зі свого боку підтверджує використання різних алкалоїдоносних рослин жителями Менорки бронзового віку близько 3 000 років тому.

Ефедрин — це психоактивний отруйний алкалоїд, який на сьогодні також застарілий препарат, у багатьох країнах визнаний малоефективним і небезпечним, тому що здатний викликати звикання.

Згідно з результатами дослідження, флора Менорки охоплює різні психоактивні види, зокрема Datura stramonium (Дурман звичайний), Hyoscyamus albus (Блекота біла) і Mandragora automnalis (Мандрагора лікарська). Всі вони містять похідні тропану атропін і скополамін.

Окрім цього, на острові росте Ephedra fragilis, що містить ефедрин, та Papaver somniferum (Мак опійний), багатий зокрема на різноманітні алкалоїди, морфін і папаверин.

Населення Менорки бронзового віку, можливо, використовувало наркотичні рослини через їхні лікувальні властивості. А проте високий рівень токсичності, виявлений у зразках волосся, дозволяє припустити, що рослинні наркотики також вживали через галюциногенні властивості в шаманських церемоніях.

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