Не мамонтами единственными. Древние люди готовили гигантских улиток около 170 тыс. лет назад

Рацион древних людей был достаточно разнообразен. Наши предки не только охотились на мамонтов и собирали ягоды, но и наслаждались большими улитками.

Related video

Существует много доказательств того, что рацион древних людей состоял не только из мяса мамонтов и ягод. Недавно исследователи обнаружили древнейшие свидетельства того, что доисторические люди готовили и ели улиток, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые важные новости!

Специалисты все больше составляют пазлы о питании наших предков. Фокус уже рассказывал, что древние люди любили ужинать бегемотами, занимались сыроварением и изготовлением йогурта и даже охотились на больших акул.

Однако недавние исследования еще больше приоткрыли занавес прошлого. Оказывается, они также питались гигантскими моллюсками, которые когда-то были намного больше современных улиток.

Команда исследователей из Витватерсрандского университета (Южная Африка), нашла фрагменты раковин наземных улиток из семейства Achatinidae, которые могут вырасти до 16 сантиметров в длину, в пещере Бордер Кейв, расположенной на скале у границы Южной Африки из Эсватини.

Это место неоднократно изучалось, начиная с 1930-х годов, но именно во время работ, проведенных между 2015 и 2019 годами, удалось найти остатки раковин гигантских улиток. Их удалось обнаружить в нескольких слоях отложений, датированных от 70000 до 170000 лет назад. Ракушки древних моллюсков разных цветов: от блестящего бежевого до коричневого и матово-серого.

Специалисты рассказывают, что беспозвоночные животные, такие как улитки, составляют более 95 процентов биоразнообразия Земли, но их часто не принимают во внимание в археологических исследованиях.

Это связано с тем, что они считаются практически неважными для нашего понимания истории человеческого поведения. Такое маргинальное отношение усугубляется тем, что большинство образцов очень малы, а значит, у них меньше шансов выжить в археологической документации. Но улитки могут быть полезным исключением благодаря своим ракушкам.

Наземные улитки могут находиться на местах раскопок потому, что они встречаются в этой местности, где зарываются в почву, чтобы избежать обезвоживания. Также их сюда могли завести древние люди – для употребления в пищу или для использования их раковин в разных целях (для украшений или религиозных обычаев).

Результаты других исследований показали, что свидетельства употребления улиток появляются в местах раскопок, датированных примерно 30 000 лет назад в Европе и около 40 000 лет назад в Африке. По словам автора исследования, это достаточно "большой пробел" в результатах.

Наземные моллюски являются отличным источником питательных веществ. Их легко и безопасно собирать, можно хранить некоторое время перед употреблением, легко готовить и переваривать, если у человека есть базовые навыки владения огнем. Учитывая, что гоминины используют огонь не менее 400 000 лет, нетрудно понять, что последние находки не выходят за пределы возможного.

На самом деле, существуют доказательства того, что мы запекали рыбу более 780 000 лет назад.

Наземные моллюски являются отличным источником питательных веществ Фото: Shutterstock/Adorjan Seres

Исследователи решили проверить собственную гипотезу и разбили раковины современных улиток на частицы. Обломки разного цвета и размера экспериментально нагревали в течение разных периодов от 5 минут до 36 часов. Позже результаты они сравнили с доисторическими аналогами.

Под влиянием более высоких температур и более длительного нагревания ранее белые фрагменты стали "снежно-белыми", а коричневые и бежевые образцы — белыми и серыми. Процесс нагрева также привел к потере блеска раковин, поскольку органическое вещество, отвечающее за эту особенность в структуре раковин, выгорело.

Кроме того, на них обнаружили заметные признаки микрорастрескивания. Такие же проявления нашли на доисторических раковинах, обнаруженных в Южной Африке. Поэтому можно утверждать, что они имеют общие черты, которые возникают в результате воздействия тепла, а именно: микротрещины и матовый вид поверхности.

То, что именно человеческая деятельность повлияла на появление доисторических раковин на этом месте, свидетельствуют остатки других потенциальных продуктов, в том числе семян и кости. Их обнаружили неподалеку. Кроме того, самая пещера слишком изолирована, чтобы остатки пищи могли появиться сами по себе.

Результаты исследования не только рассказывают нам о пищевых привычках наших предков, они также позволяют нам "заглянуть в потенциально сложную социальную жизнь ранних Homo sapiens", заключают авторы.

Ранее Фокус рассказывал о находке из мезолита. Археологи обнаружили уникальное древнее оружие на раскопках в Англии.