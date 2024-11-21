В Турции найден амулет убийцы демонов: он подтверждает утерянную часть Библии

Исследователи говорят, что эта часть писания не вошла в каноническую Библию из-за магии и демонов.

Археологи нашли редкий амулет с изображением убийцы демонов, что может подтвердить утерянное библейское писание. В нем утверждается, что царь Соломон имел власть над злом, пишет DailyMail.

Бронзовая подвеска, которое 1600 лет, была найдена в Турции. На ней изображен царь Соломон, который побеждает дьявола, а древнегреческая надпись гласит: "На Господь победил дьявола".

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В одной из глав Библии, написанной между 1-м и 5-м веками н.э., упоминается Соломон, сын царя Давида. Эта глава не была включена в каноническую Библию из-за акцента на магии и демонологии. Данная глава Библии под названием "Завет Соломона" начинается с того, что архангел Михаил подарил Соломону волшебное кольцо, которое позволяло вызывать, допрашивать и контролировать демонов.

Амулет с царем Соломоном Фото: Karabük University

Во время раскопок в древнем городе Адрианополис нашли амулет в руинах одного из укреплений. Ученые предполагают, что найденный амулет принадлежал одному из солдат.

На обратной стороне амулета также были найдены имена четырех ангелов: Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила. Это подтверждает идею о том, что амулет являлся символом защиты.

Сам же Соломон упоминается и в других частях Библии, где говорится, что Бог даровал ему "сердце мудрое и проницательное, так что подобного тебе не было и не будет". Также в писании рассказывается, что царь Соломон накопил несметные богатства, приумножая его на 25 тонн золота ежегодно.

Но Завет Соломона показывает другую сторону царя, сражавшегося с демонами. Найденные амулет подтверждает, что древние люди верили в правдивость этих историй.

"Амулет изображает пророка Соломона на коне, держащего копье, побеждающего дьявола. Пророк Соломон является важной фигурой во всех трех священных религиях. Хотя он упоминается как правитель в Торе и Библии, он также принимается как пророк в исламе", — говорит исследователи из Университета Карабюк Эрсин Челикбаш.

Имена ангелов, которые были упомянуты на кулоне, также встречаются в разных религиях. К примеру, Азраил в исламе является ангелом смерти, который ответственен за транспортировку душ умерших в загробную жизнь.

Напомним, ученые рассказали, какая история у популярного во всем мире амулет "злой глаз". "Злой глаз" (амулет "назар") известен во всем мире и официально включен в набор эмодзи в 2018 году как часть Юникода 11.0. Однако значение голубого глаза выходит за пределы простого талисмана на удачу, углубляясь в культурный контекст и суеверия.