У Туреччині знайдено амулет убивці демонів: він підтверджує загублену частину Біблії

Дослідники кажуть, що ця частина писання не увійшла до канонічної Біблії через магію і демонів.

Археологи знайшли рідкісний амулет із зображенням вбивці демонів, що може підтвердити загублене біблійне писання. У ньому стверджується, що цар Соломон мав владу над злом, пише DailyMail.

Бронзову підвіску, якій 1600 років, було знайдено в Туреччині. На ній зображений цар Соломон, який перемагає диявола, а давньогрецький напис говорить: "На Господь переміг диявола".

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В одному з розділів Біблії, написаному між 1-м і 5-м століттями н.е., згадується Соломон, син царя Давида. Цей розділ не було включено до канонічної Біблії через акцент на магії та демонології. Цей розділ Біблії під назвою "Заповіт Соломона" починається з того, що архангел Михаїл подарував Соломону чарівну каблучку, яка давала змогу викликати, допитувати і контролювати демонів.

Амулет із царем Соломоном Фото: Karabük University

Під час розкопок у стародавньому місті Адріанополіс знайшли амулет у руїнах одного з укріплень. Вчені припускають, що знайдений амулет належав одному з солдатів.

На зворотному боці амулета також були знайдені імена чотирьох ангелів: Азраїла, Гавриїла, Михаїла та Ісрафіла. Це підтверджує ідею про те, що амулет був символом захисту.

Сам же Соломон згадується і в інших частинах Біблії, де йдеться про те, що Бог дарував йому "серце мудре й проникливе, тож подібного до тебе не було й не буде". Також у писанні розповідається, що цар Соломон накопичив незліченні багатства, примножуючи їх на 25 тонн золота щорічно.

Але Заповіт Соломона показує іншу сторону царя, який бився з демонами. Знайдений амулет підтверджує, що стародавні люди вірили в правдивість цих історій.

"Амулет зображує пророка Соломона на коні, що тримає спис, який перемагає диявола. Пророк Соломон є важливою фігурою у всіх трьох священних релігіях. Хоча він згадується як правитель у Торі та Біблії, його також сприймають як пророка в ісламі", — каже дослідник з Університету Карабюк Ерсін Челікбаш.

Імена ангелів, які були згадані на кулоні, також зустрічаються в різних релігіях. Приміром, Азраїл в ісламі є ангелом смерті, який відповідальний за транспортування душ померлих у загробне життя.

Нагадаємо, вчені розповіли, яка історія в популярного в усьому світі амулета "зле око". "Зле око" (амулет "назар") відоме в усьому світі й офіційно включене до набору емодзі 2018 року як частина Юнікоду 11.0. Однак значення блакитного ока виходить за межі простого талісмана на удачу, заглиблюючись у культурний контекст і забобони.