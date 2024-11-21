Лишь 1 из 8 известных городов соответствуют минимальным стандартам для жизни: о чем идет речь (фото)

Исследователи протестировали целый ряд наиболее известных городов во всем мире и обнаружили, что большинство из них не соответствуют даже минимальным стандартам по покрытию деревьями.

"Правило 3+30+300" является основой для создания более зеленых, здоровых и устойчивых к жаре городов, что особенно важно в условиях климатического кризиса, когда Земля нагревается с беспрецедентно высокой скоростью. Но сколько городов во всем мире действительно соответствуют даже минимальным стандартам? Ученые дали ответ и он неутешителен, пишет Science Alert.

Эта простая мера, известная как "Правило 3+30+300", изначально была разработана в Европе и теперь набирает популярность во всем мире. Она также устанавливает минимальный стандарт, необходимый для того, чтобы ощутить пользу для здоровья от природы в городах.

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"Правило 3+30+300" предполагает наличие:

наличие трех деревьев, которые видно из окна дома, школы или работы;

наличие полога деревьев, затеняющего не менее 30% прилегающего района;

наличие парка в радиусе 300 метров от здания.

По словам научного сотрудника Центра городских исследований в Университете RMIT Тами Крезер, они с коллегами проверили стандарты, установленные этим правилом, в восьми городах мира:

Мельбурн;

Сидней;

Нью-Йорк;

Денвер;

Сиэтл;

Буэнос-Айрес;

Амстердам;

Сингапур.

Результаты указывают на то, что большинство зданий в действительности не соответствовали "правилу 3+30+300". Команда обнаружила, что деревьев отчаянно не хватает даже в некоторых из самых богатых и знаковых городов на планете. Более того, ученые считают, что охлаждения наших городов катастрофически не хватает, особенно в условиях закипания планеты.

Карта деревьев в Мельбурне Фото: Cobra Groeninzicht

Предыдущие исследования показали, что люди чаще страдают от депрессии, тревожности, ожирения и тепловых ударов в местах с меньшим количеством деревьев или ограниченным доступом к паркам. По словам голландского эксперта по городскому лесному хозяйству профессора Сесила Конейнендийка, который в 2022 году и установил минимальный стандарт, названный "правилом 3+30+300", этот критерий основан на обширном обзоре доказательств, связывающих окружающую природу и благополучие человека.

Отметим, что правилу "правило 3+30+300" все еще лишь набирает популярность, однако в некоторых городах Европы, США и Канады эту меру активно используют, официально или неофициально.

Деревья в Сиднее Фото: Cobra Groeninzicht

В новом исследовании ученые применили "правило 3+30+300" к глобальному перечню городских деревьев, который собирает данные из открытых источников от местных органов власти. Авторы исследования отмечают, что восемь городов были выбраны неспроста — ученые стремились выбрать минимум один город на каждом континенте Земли. В результате ученые выбрали 8 городов, которые считаются лидерами в области городского лесного хозяйства и развития зеленых зон.

Результаты указывают на то, что большинство зданий в 8 городах соответствовали требованию наличия трех деревьев, но не достигали уровня покрытия по кронам. Напротив, три из четырех (75%) зданий прошли 30%-й норматив покрытия кронами в Сингапуре и почти каждое второе (45%) — в Сиэтле. Всего 3% зданий в Мельбурне имели адекватное покрытие кронами, несмотря на то, что 44% имели вид как минимум на три дерева. Центральный Сидней показал себя лучше, хотя только 17% городских зданий были достаточно затенены, несмотря на то, что 84% имели вид как минимум на три дерева. В результате Сингапур стал единственным городом в мире, которому удалось набрать достаточно балов.

Сингапур стал единственным городом, получившим проходной балл по всем трем компонентам правила 3+30+300 Фото: Nature

Исследователи также обнаружили, что доступ к паркам был неравномерным в городах: хорошие оценки получили Сингапур и Амстердам, в то время, как лидерами антирейтинга стали Буэнос-Айрес и Нью-Йорк.

Исследователи нанесли результаты на карту и были удивлены, что большинство зданий по всему миру имели вид на как минимум три дерева, но все еще не имели достаточного навеса для района. Ученые обнаружили, что эти три дерева, как бы они ни были видны, часто слишком малы, чтобы создать приличную тень. Еще одной проблемой стала плотность посадки — большие деревья, как правило, были слишком разнесены.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что деревья на Земле находятся в ужасном положении.