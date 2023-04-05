Находка из мезолита. Археологи обнаружили древнее оружие на раскопках в Англии

Археологи наткнулись на уникальную верхнюю часть древней булавы, которая родом из мезолита. Каменное орудие обнаружили во время раскопок на участке близ Бакингемшира.

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Исследователи в рамках проекта HS2 проводили раскопки на археологическом участке вблизи Бакингемшира. Им удалось обнаружить каменное орудие, а именно головку мезолитической булавы. Об этом рассказывает Arkeonews.

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Мезолит — это эпоха каменного века (15,000-5,000 до н. э.), которая является ярким примером сильного влияния окружающей среды на жизнь и эволюцию человечества.

Головка сделана из кварцитовой гальки. Ее овальная форма напоминает песочные часы, а размер предмета примерно 105 мм x 74 мм x 40 мм. Оба конца верхней части булавы имеют легкие повреждения от удара, что свидетельствует об использовании в качестве ударного инструмента.

Об этом также говорит незначительный износ в узком месте в центре отверстия. Небольшие сколы вокруг него могут указывать на изготовление с помощью техники, известной как прокалывание, а не сверление.

В отличие от поздненеолитических головок булавы, которым придавали определенную форму, эти мезолитические объекты имеют форму используемого материала. Такие же верхние части булавы из гальки находили в Британии, в частности, на озере Итон в Беркшире и в Гемпшире. Исследователи датируют их периодом мезолита.

В отличие от поздненеолитических головок булавы, которым придавали определенную форму, эти мезолитические объекты имеют форму материала, который использовали Фото: Cotswold Archaeology

Исследователи сходятся, что деятельность охотников-собирателей мезолита в большинстве своем распространялась на территории, богатые ресурсами, в частности на лесные массивы и вдоль водотоков. Обнаруженные стоянки обычно располагались на более сухих, повышенных участках местности. Эта стоянка, где и удалось обнаружить головку топора, находилась именно в таком месте на притоке реки Грейт-Уз, четвертой по длине реки Великобритании.

Непосредственно головку булавы обнаружили после средневековом карьере, перерезавшем извилистый ров. Поскольку она происходит из усеченного внутреннего отложения, вполне возможно, что этот ров когда-то являлся частью доисторического кольцевого рва. О них Фокус уже рассказывал раньше.

С помощью аэрофотосъемки неподалеку удалось обнаружить еще два кольцевых рва, которые, возможно, являются круглыми курганами бронзового века, а также кремационные захоронения бронзового века, известные из окружающей местности.

Ранее Фокус писал о кладе неизвестной культуры, которое исследователи обнаружили в Польше. Его датируют концом бронзового века.