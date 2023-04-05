Знахідка з мезоліту. Археологи виявили древню зброю на розкопках в Англії

Археологи натрапили на унікальну верхню частину древньої булави, яка сягає віком мезоліту. Кам'яне знаряддя виявили під час розкопок на ділянці поблизу Бакінгемшира.

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Дослідники в межах проєкту HS2 проводили розкопки на археологічній ділянці поблизу Бакінгемшира. Їм вдалося виявити кам'яне знаряддя, а саме головку мезолітичної булави. Про це розповідає Arkeonews.

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Мезоліт — це епоха кам'яної доби (15,000-5,000 до н. е.), яка є яскравим прикладом сильного впливу довкілля на життя й еволюцію людства.

Головка виготовлена з кварцитової гальки. Її овальна форма нагадує пісочний годинник, а розмір предмета приблизно 105 мм x 74 мм x 40 мм. Обидва кінці верхньої частини булави мають легкі пошкодження від удару, що свідчить про використання як ударного інструменту.

Про це свідчить незначний знос у вузькому місці отвору в центрі. Невеликі відколи навколо нього може вказувати на виготовлення за допомогою техніки, відомої як проколювання, а не свердління.

На відміну від пізньонеолітичних головок булави, яким надавали певної форми, ці мезолітичні об'єкти мають форму матеріалу, який використовували. Такі ж верхні частини булави з гальки знаходили у Британії, зокрема на озері Ітон у Беркширі та в Гемпширі. Дослідники датують їх періодом мезоліту.

На відміну від пізньонеолітичних головок булави, яким надавали певної форми, ці мезолітичні об'єкти мають форму матеріалу, який використовували Фото: Cotswold Archaeology

Дослідники сходяться, що діяльність мисливців-збирачів мезоліту здебільшого поширювалася на території, багаті на ресурси, зокрема на лісові масиви та вздовж водотоків. Знайдені стоянки зазвичай розташовувалися на сухіших, підвищених ділянках місцевості. Ця стоянка, де й вдалося виявити головку сокири, знаходилася саме в такому місці, на притоці річки Грейт-Уз, четвертої за довжиною річки Великої Британії.

Безпосередньо головку булави виявили післясередньовічному кар'єрі, перерізав звивистий рів. Оскільки вона походить з усіченого внутрішнього відкладення, цілком можливо, що цей рів колись був частиною доісторичного кільцевого рову. Про них Фокус уже розповідав раніше.

За допомогою аерофотозйомки неподалік вдалося виявити ще два кільцеві рови, які, можливо, є круглими курганами бронзового віку, а також кремаційні поховання бронзового віку, відомі з навколишньої місцевості.

Раніше Фокус писав про скарб невідомої культури, який дослідники виявили в Польщі. Його датують кінцем бронзової доби.