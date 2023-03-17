Має доісторичне походження. Виявлено структуру, яку древні люди використовували як загорожу

Кільцевий рів — це своєрідна траншея круглого або пів кільцевого типу, яку вирубують часто в гірських породах. Під час розкопок їх часто знаходять розораними, як залишки круглого кургану, де сам насип безслідно зник.

Related video

Археологи виявили стародавній кільцевий рів під час робіт над розбудовою парку "Голубина долина" (Dove Valley) у графстві Дербішир, Англія. Це вдалося зробити на основі слідів та знімків з повітря, які дозволяли припустити про наявність кількох кільцевих та лінійних ровів, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Завдяки подальшим розкопкам фахівцям вдалося підтвердити існування цієї особливої структури, вони вибірково досліджували певні території.

Кільцеві рови, як правило, це вириті або витесані траншеї круглого або п'ятикутного плану, іноді пів кільцевого типу, в корінних, часто гірських породах. Також цей термін використовують для загального опису, коли немає зовсім чи недостатньо чітких доказів про функцію знайденого місця. Наприклад, якщо це розорена територія, відома лиш слідами від посіву чи як геофізична аномалія.

Результати розкопок свідчать про те, що кільцевий рів має доісторичне походження Фото: Pre-Construct Archaeology

Результати розкопок свідчать про те, що кільцевий рів має доісторичне походження. Однією з причин вважається розміщення поруч такого ж об'єкту, який виявили у 1990-х роках. Його датують бронзовою добою.

Археологи вважають, що на ньому місці колись була загорожа для домашніх тварин. Окрім цього, їм вдалося виявити можливий вхід до загорожі зі слідами повторного прокопування кільцевого рову, що свідчить про догляд за об'єктом і можливе довготривале використання.

Вважається, що довгий прямий рів був давньою межею для розмежування земельних ділянок. Він пролягав із заходу на схід на північ від кільцевого рову.

Дослідники зазначають, що такі відкриття поглиблюють наше розуміння багатої історії регіону і дають неймовірне уявлення про те, як жили й працювали наші предки.

Раніше Фокус писав про виявлені докази раннього сироваріння. Древні люди виготовляли сир та йогурт, використовуючи молоко різних тварин.

Також ми розповідали про те, як дослідники відновлюють древні знаряддя праці бронзової доби. Деякі з них не надто далекі від наших сучасних деревообробних інструментів.