Сир та йогурт з неоліту. Вчені визначили завдяки древнім посудинам, чим харчувалися наші предки

Непереносимість лактози проявлялася у майже всіх жителів Європи в період неоліту і до пізньої бронзової доби. В цей час генетична мутація набула широкого розповсюдження, що дозволило дорослим виробляти лактазу — фермент, який розщеплює лактозу в організмі

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Дослідники знайшли докази того, що древні люди в період пізнього неоліту виготовляли сири, використовуючи молоко від кількох древніх тварин, як от корови, вівці та кози. За результатами, ранні фермери зменшували вміст лактози в молоці, перетворюючи його на сир або інші молочні продукти, такі як йогурт. Про це пише Phys.org.

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Дослідники детальніше вивчили особливості перероблення молока в пізньому неоліті, виявивши залишки сиру в кераміці з високим вмістом кисломолочних продуктів. Це дозволяє припустити, що древні люди займалися сироварінням та використовували кілька видів молочних продуктів.

Доктор Гаррі Робсон з кафедри археології Йоркського університету ділиться: "Ці результати є значним внеском для нашого розуміння, як одні з найдавніших фермерів Європи використовували молочні продукти. І хоча результати попередніх досліджень довели доступність молока та продуктів з нього в деяких європейських регіонах у цей період, саме тут ми вперше маємо чіткі докази наявності різноманітних молочних тварин, а саме великої рогатої худоби, овець та кіз, виявлені на основі аналізу кераміки".

Вчені та археологи з Йоркського, Кембриджського, Торунського та Краківського університетів вдалися до багатоланцюгового протеомного та ліпідного аналізів. Так вони досліджували знайдену кераміку та відкладення на її поверхні.

Нове відкриття доводить існування сироваріння (та інших технологій для виготовлення сиру), а також підтверджує теорію, що шляхом ретельного вивчення частки білків сиру, порівнюючи протеомні дані, можна виявити особливості перероблення молока. Ці результати — перші такі в Європі.

Всупереч поширеній в той період непереносимості лактози існують докази, що в неоліті древні люди вживали молочні продукти. Серед таких кістки тварин, характерні для молочних стад, молочні ліпіди в керамічних посудинах, а також молочні білки в стародавньому зубному камені або зубному нальоті.

За словами дослідників, стародавні залишки дуже схожі як на сучасні продукти сироваріння, так і на сам сир, а не на незбиране молоко. Про це свідчать протеомні результати аналізу. А це зі свого боку означає, що древні люди, що жили на території Польщі (де саме і знайшли кераміку), займалися сироварінням або іншою формою перероблення молока, продуктом якої є сир.

Окрім цього, наявні на місці знахідки як коров'ячі, так і овечі або козячі кістки, можуть говорити про використання молока різних древніх тварин.

Проведене дослідження насамперед наголошує, наскільки ліпідний і протеомний аналізи можуть доповнити дані та надати більше інформації, особливо коли це стосується дослідження керамічної посудини давнини. Завдяки їм вдалося побачити, що деякі технології не лише підтверджували, наскільки кераміка водонепроникна чи герметична кераміки, а й те, які продукти в ній готували.

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