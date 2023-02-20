Археологи знайшли 500-річний контейнер для ліків у Південній Африці

Дослідження рогу великої рогатої худоби, який слугував контейнером для ліків, виявило, що він містить трав'яні суміші, які використовували люди кой-ко-сан 500 років тому.

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Контейнер знайшли у гірській печері La vie D'Antan, розташованій в горах Лангклуф у Південній Африці. Ця печера містить близько 30 малюнків різними відтінками червоної та жовтої охри по всій ширині, на яких зображені людські фігури з мисливським спорядженням, тварини та відбитки людських рук, повідомляють Heritage Daily.

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Роги великої рогатої худоби традиційно слугували контейнерами для ліків на всьому африканському континенті, хоча в Південній Африці поширенішими є використання панцира черепахи та шкаралупи страусиних яєць.

Ріг, знайдений в La vie D'Antan, закритий кришкою з сиром'ятної шкіри й був загорнутий у листя, скріплене мотузкою з рослинних волокон.

Хімічний аналіз мікрозалишків вмісту рогу проводили методом газової хроматографії-мас-спектрометрії. Результати дослідження показали, що ріг містить лікарські сполуки рослинного походження, серед яких найпоширенішими є монометил інозитол і лупеол.

Монометил інозитол міститься в декількох традиційних лікарських рослинах, що зустрічаються в горах Лангклуф, включаючи канкербос, циклопію гірську і кліторію трійчасту. Канкербос має сильні антиоксидантні властивості. Цю рослину народ кой використовував для промивання ран, лікування лихоманки та очних інфекцій.

Лупеол також міститься в деяких лікарських рослинах, що ростуть у Південній Африці, зокрема, у фікусі, астраканті довголистій та кількох видах молочаю. Він відомий своїми протизапальними та антимікробними властивостями, а віднедавна завдяки своїм антиоксидантним властивостям використовується у лікуванні раку та протималярійних дослідженнях.

"Радіовуглецевий аналіз зразка рогу вказує на те, що його використовували між 1461-1630 роками. Наскільки нам відомо, роговий контейнер з La vie D'Antan є найдавнішим контейнером для ліків, знайденим на півдні Африки", — сказав Джастін Бредфілд з Палео-дослідницького інституту Йоганнесбурзького університету.

"Хоча ми не змогли перевірити відповідність віку рогу до віку його вмісту, ми вважаємо малоймовірним, що ріг передавався з рук в руки протягом понад двох-трьох поколінь. Схоже, що контейнер навмисно помістили в скельну схованку з наміром залишити його там на деякий час", — додав Бредфілд.

Раніше Фокус розповідав про древні страусині яйця віком понад 4 тисячі років. Їх знайшли біля залишків вогнища кочівників.