Археологи обнаружили 500-летний контейнер для лекарств в Южной Африке

Исследование рога крупного рогатого скота, служившего контейнером для лекарства, обнаружило, что он содержит травяные смеси, которые использовали люди кой-ко-сан 500 лет назад.

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Контейнер был найден в горной пещере La vie D'Antan, расположенной в горах Лангклуф в Южной Африке. Эта пещера содержит около 30 рисунков разными оттенками красной и желтой охры по всей ширине, на которых изображены человеческие фигуры с охотничьим снаряжением, животные и отпечатки человеческих рук, сообщают Heritage Daily.

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Рога крупного рогатого скота традиционно служили контейнерами для лекарств на всем африканском континенте, хотя в Южной Африке распространено использование панциря черепахи и скорлупы страусиных яиц.

Рог, найденный в La vie D'Antan, закрыт крышкой из сыромятной кожи и был завернут в листья, скрепленные веревкой из растительных волокон.

Химический анализ микроостатков содержания рога проводили методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии. Результаты исследования показали, что рог содержит лекарственные соединения растительного происхождения, среди которых наиболее распространены монометил инозитол и лупеол.

Монометил инозитол содержится в нескольких традиционных лекарственных растениях, встречающихся в горах Лангклуф, включая сутерландию кустарниковую, горную циклопию и клиторию тройчатую. Сутерландия обладает сильными антиоксидантными свойствами. Это растение народ кой использовал для промывания ран, лечения лихорадки и глазных инфекций.

Лупеол также содержится в некоторых лекарственных растениях, произрастающих в Южной Африке, в частности, в фикусе, астраканте долголистой и нескольких видах молочая. Он известен своими противовоспалительными и антимикробными свойствами, а недавно благодаря своим антиоксидантным свойствам используется в лечении рака и противомалярийных исследованиях.

"Радиоуглеродный анализ образца рога указывает на то, что его использовали между 1461-1630 годами. Насколько нам известно, роговой контейнер из La vie D'Antan является самым древним контейнером для лекарств, найденным на юге Африки", — сказал Джастин Брэдфилд из Палео-исследовательского института Йоханнесбургского университета.

"Хотя мы не смогли проверить соответствие возраста рога к возрасту его содержимого, мы считаем маловероятным, что рог передавался из рук в руки в течение более двух-трех поколений. Похоже, что контейнер намеренно поместили в скальный тайник с намерением оставить его там на время", — добавил Брэдфилд.

Ранее Фокус рассказывал о древних страусиных яйцах в возрасте более 4 тысяч лет. Их нашли у остатков костра кочевников.