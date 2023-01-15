Древние страусиные яйца нашли у костра кочевников: им более 4 тысяч лет

Эта находка, по словам археолога Лорен Дэвис из Управления древностей Израиля, "может многому научить нас о кочевом народе пустыни в древности".

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Остатки восьми страусиных яиц, которым, по оценкам, не менее 4000 и не более 7500 лет, раскопали вокруг остатков древнего очага в Израиле, сообщают Express.

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Редкие находки обнаружили при разработке сельскохозяйственных полей близ Беер-Милки, в пустыне Негев — примерно в 110 километрах юго-западнее Иерусалима — археологами из Управления древностей Израиля. Страусы когда-то были распространены в этой местности начиная с раннего доисторического периода, но исчезли к концу 19 века.

Об этом сообщила руководительница раскопками Лорен Дэвис: "Мы нашли лагерь, который простирается более чем на 500 квадратных километров. Его использовали кочевники пустыни с доисторических времен".

[ + – ] Редкие находки были обнаружены при разработке сельскохозяйственных полей вблизи Беэр-Милки Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Она продолжает: "На этом месте мы нашли обожженные камни, кремневые и каменные орудия труда, а также глиняные черепки — но действительно особенной находкой является эта коллекция страусиных яиц. Хотя кочевники не строили здесь постоянных сооружений, находки позволяют нам почувствовать их присутствие в пустыне.

Эти места стоянок быстро засыпались дюнами и были снова открыты движением песка на протяжении сотен тысяч лет. Этот факт объясняет исключительную сохранность яиц, что позволяет нам заглянуть в жизнь когда-то здесь живших кочевников".

[ + – ] Страусы когда-то были распространены в этой местности, начиная с раннего доисторического периода, но исчезли к концу 19 века Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Археолог доктор Амир Горзальчаны, также работающий в Управлении древностей Израиля, сообщил: "Мы находим страусиные яйца в археологических раскопках в погребальных контекстах, а также как предметы роскоши и посуду для воды".

Конечно, их использовали в качестве источника пищи – одно страусиное яйцо имеет питательную ценность, как около 25 обычных куриных яиц!

"Иногда есть даже доказательства того, что страусиные яйца украшали и расписывали, что свидетельствует об их использовании в качестве декоративных изделий".

[ + – ] Ученые рассказали, что, несмотря на частые находки страусиных яиц во время раскопок, костей животных не нашли Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Также ученые рассказали, что, несмотря на частые находки страусиных яиц во время раскопок, костей животных не нашли. По их мнению, это говорит о том, что "в древнем мире люди избегали убийств страусов и довольствовались сбором их яиц".

[ + – ] Близость группы яиц к костру указывает на то, что это не естественная и случайная находка, а умышленный сбор яиц Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Доказательства такого сбора яиц есть и на месте находки в Беэр-Милке, отметили исследователи: "Близость группы яиц к костру указывает на то, что это не естественная и случайная находка, а умышленный сбор яиц".

Одно из яиц нашли непосредственно в костре, что усиливает понимание того, что их здесь использовали в пищу. Страусиные яйца раздавились, но хорошо сохранились, несмотря на то, что их нашли в поверхностном слое.

Дэвис добавила, что дальнейший анализ объекта и яиц, возможно, сможет предоставить дополнительную информацию — в частности, поможет точнее определить возраст. Она сказала: "После раскопок мы будем реконструировать яйца, как пазл! Целое яйцо может рассказать нам о виде и для чего именно его использовали".

По ее мнению, каждая скорлупа — вес золота: "Я с нетерпением жду исследования в лабораториях — лучше еще впереди".

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