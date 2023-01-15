Древні страусині яйця знайшли біля вогнища кочівників: їм понад 4 тисяч років

Ця знахідка, за словами археологині Лорен Девіс з Управління старожитностей Ізраїлю, "може багато чому навчити нас про кочовий народ пустелі в давнину".

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Рештки восьми страусиних яєць, яким, за оцінками, щонайменше 4000 і щонайбільше 7500 років, розкопали навколо залишків стародавнього вогнища в Ізраїлі, повідомляють Express.

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Рідкісні знахідки виявили під час розробки сільськогосподарських полів поблизу Беер-Мілки, в пустелі Негев — приблизно за 110 кілометрів на південний захід від Єрусалиму — археологами з Управління старожитностей Ізраїлю. Страуси колись були поширені в цій місцевості, починаючи з раннього доісторичного періоду, але зникли до кінця 19 століття.

Про це повідомила керівниця розкопками Лорен Девіс: "Ми знайшли табір, який простягається на понад 500 квадратних кілометрів. Його використовували кочівники пустелі з доісторичних часів".

[ + – ] Рідкісні знахідки були виявлені під час розробки сільськогосподарських полів поблизу Беер-Мілки Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Вона продовжує: "На цьому місці ми знайшли обпалене каміння, крем'яні та кам'яні знаряддя праці, а також глиняні черепки — але справді особливою знахідкою є ця колекція страусиних яєць. Хоча кочівники не будували тут постійних споруд, знахідки дозволяють нам відчути їхню присутність у пустелі.

Ці місця стоянок швидко засипалися дюнами і були знову відкриті рухом піску протягом сотень тисяч років. Цей факт пояснює виняткову збереженість яєць, що дозволяє нам зазирнути в життя кочівників, які колись тут жили".

[ + – ] Страуси колись були поширені в цій місцевості, починаючи з раннього доісторичного періоду, але зникли до кінця 19 століття Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Археолог доктор Амір Горзальчані, який також працює в Управлінні старожитностей Ізраїлю повідомив: "Ми знаходимо страусині яйця в археологічних розкопках в поховальних контекстах, а також як предмети розкоші й посуд для води".

Звичайно, їх використовували як джерело їжі — одне страусине яйце має поживну цінність, як близько 25 звичайних курячих яєць!

"Іноді є навіть докази того, що страусині яйця прикрашали і розписували, що свідчить про їх використання як декоративних виробів".

[ + – ] Науковці розповіли, що попри часті знахідки страусиних яєць під час розкопок, кісток тварин не знайшли Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Також, науковці розповіли, що попри часті знахідки страусиних яєць під час розкопок, кісток тварин знайшли. На їхню думку, це свідчить про те, що "в стародавньому світі люди уникали вбивств страусів і задовольнялися збором їхніх яєць".

[ + – ] Близькість групи яєць до вогнища вказує на те, що це не природна і випадкова знахідка, а навмисне збирання яєць Фото: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Докази такого збору яєць є і на місці знахідки в Беер-Мілка, зазначили дослідники: "Близькість групи яєць до вогнища вказує на те, що це не природна і випадкова знахідка, а навмисне збирання яєць".

Одне з яєць знайшли безпосередньо у вогнищі, що посилює розуміння того, що їх тут використовували в їжу. Страусині яйця роздавилися, але добре збереглися, попри те, що їх знайшли у поверхневому шарі.

Девіс додала, що подальший аналіз об'єкта та яєць, можливо, зможе надати додаткову інформацію — зокрема допоможе точніше визначити вік. Вона сказала: "Після розкопок ми реконструюватимемо яйця, як пазл! Ціле яйце може розповісти нам про вид і для чого саме його використовували".

На її думку, кожна шкарлупа — на вагу золота: "Я з нетерпінням чекаю на дослідження в лабораторіях — найкраще ще попереду".

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