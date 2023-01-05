На його шиї, руках і ногах залізні кільця: дослідники знайшли останки візантійського монаха

Останки ченця, прикутого залізними кільцями, виявлено під час розкопок в Ізраїлі

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Хірбат-ель-Масані — це археологічна пам'ятка, де археологи з Управління старожитностей Ізраїлю раніше виявили триапсидну церкву візантійської епохи. Колись вона була частиною монастиря з придорожнім постоялим двором, де могли б зупинитися паломники під час своїх подорожей, пише HeritageDaily.

Сама церква частково висічена у скелі та побудована з вапнякового ашару (тонко обробленого каменю), який, можливо, присвятив святому Захарію священник Сабін.

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Нещодавно археологи знайшли останки 1500-річного ченця, похованого у гробниці поруч з двома з двома невеликими нішеподібними закритими келіями в центральній апсиді церкви. На його шиї, руках і ногах залізні кільця, що важать десятки кілограмів. Як припускають дослідники, вони символізують ведення аскетичного способу життя, носіння ланцюгів на доказ своєї відданості.

[ + – ] На його шиї, руках і ногах залізні кільця, що важать десятки кілограмів Фото: Israel Antiquities Authority

Ченці, які дотримувалися аскетизму, вели спосіб життя, характерний утриманням від тілесних задоволень у прагненні до спасіння, спокути гріха або духовності.

Екстремальніший аскетизм включав практику приковування тіла до скель або в межах келії, молитву, сидячи на стовпі просто неба, одиночне ув'язнення, відмову від особистої гігієни або добровільне заподіяння собі болю і страждань.

Знайдений монах, ймовірно, жив у церковному комплексі або поблизу нього, усамітнюючись, будучи прикутим ланцюгом у відокремленій закритій келії. Ця практика зародилася в Сирії в 4 або 5 столітті нашої ери, однак відкриття поховання показує, що така форма надмірного аскетизму поширилася на південь аж до регіону Єрусалиму у візантійський період.

Раніше археологи знаходили схожі приклади. Під час розкопок поблизу монастиря між Єрусалимом і Віфлеємом дослідники виявили поховання чоловіка із залізними ланцюгами навколо верхньої частини тіла в підземній печері.

Раніше Фокус писав про мозаїчну підлогу зниклої 1500-річної "Церкви апостолів". Вважається, що вона може бути побудована на місці, де колись жили апостоли Петро й Андрій.

Також вченим нарешті вдалося з'ясувати, хто ж похований під Собором Паризької Богоматері.