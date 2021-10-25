В Ізраїлі знайшли мозаїчну підлогу зниклої 1500-річної "Церкви апостолів" (фото)

Археологи, які проводять розкопки в стародавньому місті Віфсаїда, вважають, що вони знайшли нові докази, які підтверджують, що стародавні руїни належать давно зниклій Церкві апостолів.

Учені виявили дивну мозаїчну підлогу, яка складається з маленьких жовтих, червоних і помаранчевих плиток, із двома написами давньогрецькою мовою, повідомляє dailymail.co.uk

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Ця знахідка, вік якої не менше 1500 років, не тільки може підтвердити існування легендарної церкви на цьому місці, але й може свідчити про те, що побудована вона була на місці будинку, де жили апостоли Петро й Андрій.

Нові докази існування Церкви апостолів

Розкопками керували Стівен Нотлі з Nyack College у Нью-Йорку і Мордехай Авіам із Kinneret Academic College в Ізраїлі. Ще у 2019 році вчені оголосили про те, що вони виявили руїни Церкви апостолів, і тепер у них є нові докази цього.

[ + – ] Фрагмент мозаїчної підлоги Фото: Dailymail.co.uk

Ця церква виявлена поряд із руїнами давньоримського міста, що відповідає місцю розташування міста Віфсаїда, яке було описане римським істориком першого століття нашої ери Флавієм Йосипом, каже Авіам. Вважається, що Віфсаїда була батьківщиною апостолів Петра й Андрія.

Хоча ця церква згадується в християнських текстах 725 року нашої ери, ніяких доказів її існування не було, тому деякі вчені сумніваються в тому, чи була вона насправді.

[ + – ] Руїни Церкви апостолів Фото: Dailymail.co.uk

Розповідь святого Віллібальда

Руїни церкви, однак, відповідають розповіді святого Віллібальда, уродженця Англії та баварського єпископа Айхштета, який відвідав це місце близько 725 року нашої ери під час паломництва і сказав, що церква у Віфсаїді була побудована на місці будинку Петра й Андрія, кажуть учені.

[ + – ] Святий Віллібальд Фото: Dailymail.co.uk

За словами Авіама, план церкви, мозаїчна підлога, написи — все це характерно для церкви, побудованої в епоху Візантійської імперії, яка з'явилася на руїнах Римської імперії. Учені вважають, що церква була зруйнована землетрусом у 749 році нашої ери, і про неї всі забули.

Нотлі й Авіам вважають, що мозаїчна підлога може бути доказом того, що ця будівля справді те, про що говорив святий Віллібальд.