В Израиле нашли мозаичный пол исчезнувшей 1500-летней "Церкви апостолов" (фото)

Археологи, которые проводят раскопки в древнем городе Вифсаида, считают, что они нашли новые доказательства, подтверждающие, что древние руины принадлежат давно исчезнувшей Церкви апостолов.

Ученые обнаружили удивительный мозаичный пол, который состоит из маленьких желтых, красных и оранжевых плиток, с двумя надписями на древнегреческом языке, сообщает dailymail.co.uk

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Данная находка, возраст которой не менее 1500 лет, не только может подтвердить существование легендарной церкви на этом месте, но и может свидетельствовать о том, что построена она была на месте дома, где жили апостолы Петр и Андрей.

Новые доказательства существования Церкви апостолов

Раскопками руководили Стивен Нотли из Nyack College в Нью-Йорке и Мордехай Авиам из Kinneret Academic College в Израиле. Еще в 2019 году ученые объявили о том, что они обнаружили руины Церкви апостолов и теперь у них есть новые доказательства этого.

[ + – ] Фрагмент мозаичного пола Фото: Dailymail.co.uk

Эта церковь обнаружена рядом с руинами древнеримского города, что соответствует местоположению города Вифсаида, который был описан римским историком первого века нашей эры Флавием Иосифом, говорит Авиам. Считается, что Вифсаида была родиной апостолов Петра и Андрея.

Хотя эта церковь упоминается в христианских текстах 725 года нашей эры, никаких доказательств ее существования не было, поэтому некоторые ученые сомневаются в том, была ли она на самом деле.

[ + – ] Руины Церкви апостолов Фото: Dailymail.co.uk

Рассказ святого Виллибальда

Руины церкви, однако, соответствуют рассказу святого Виллибальда, уроженца Англии и баварского епископа Эйхштетта, который посетил это место около 725 года нашей эры во время паломничества и сказал, что церковь в Вифсаиде была построена на месте дома Петра и Андрея, говорят ученые.

[ + – ] Святой Виллибальд Фото: Dailymail.co.uk

По словам Авиама, план церкви, мозаичные полы, надписи, все это характерно для церкви, построенной в эпоху Византийской империи, которая появилась на руинах Римской империи. Ученые считают, что церковь была разрушена землетрясением в 749 году нашей эры и о ней все забыли.

Нотли и Авиам, считают, что мозаичный пол может быть доказательством того, что это строение действительно то, о чем говорил святой Виллибальд.