На его шее, руках и ногах железные кольца: исследователи обнаружили останки византийского монаха

Останки монаха, прикованного железными кольцами, обнаружены во время раскопок в Израиле

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Хирбат-эль-Масани – это археологическая достопримечательность, где археологи из Управления древностей Израиля ранее обнаружили трехапсидный храм византийской эпохи. Когда-то она была частью монастыря с постоялым двором, где могли бы остановиться паломники во время своих путешествий, пишет HeritageDaily.

Сама церковь частично высечена в скале и построена из известнякового слоя (тонко обработанного камня), который, возможно, посвятил святому Захарию священник Сабин.

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Недавно археологи обнаружили останки 1500-летнего монаха, похороненного в гробнице рядом с двумя небольшими нишеобразными закрытыми кельями в центральной апсиде церкви. На его шее, руках и ногах железные кольца, весящие десятки килограммов. Как предполагают исследователи, они символизируют ведение аскетического образа жизни, ношение цепей в доказательство своей преданности.

[ + – ] На его шее, руках и ногах железные кольца, весящие десятки килограммов Фото: Israel Antiquities Authority

Монахи, придерживавшиеся аскетизма, вели образ жизни, характерный воздержанием от телесных удовольствий в стремлении к спасению, искуплению греха или духовности.

Более экстремальный аскетизм включал практику приковывания тела к скалам или в пределах кельи, молитву, сидя на столбе под открытым небом, одиночное заключение, отказ от личной гигиены или добровольное причинение себе боли и страданий.

Найденный монах, вероятно, жил в церковном комплексе или близ него, уединяясь, прикованным цепью в обособленной закрытой келье. Эта практика зародилась в Сирии в 4 или 5 веке нашей эры, однако открытие погребения показывает, что такая форма чрезмерного аскетизма распространилась на юг вплоть до региона Иерусалима в византийский период.

Раньше археологи находили схожие примеры. Во время раскопок у монастыря между Иерусалимом и Вифлеемом исследователи обнаружили захоронение мужчины с железными цепями вокруг верхней части тела в подземной пещере.

Ранее Фокус писал о мозаичном полу исчезнувшей 1500-летней "Церкви апостолов". Считается, что он может быть построен на месте, где когда-то жили апостолы Петр и Андрей.

Также ученым наконец-то удалось выяснить, кто же похоронен под Собором Парижской Богоматери.