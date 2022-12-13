Два древних захоронения под Собором Парижской Богоматери: ученые выяснили, чьи это могилы (фото)

Один из мужчин, похороненный в свинцовом саркофаге под собором в столице Франции, страдал от болезни королей.

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Еще весной этого года, как уже писал Фокус, ученые во время раскопок в поврежденном пожаром Соборе Парижской Богоматери обнаружили два необычных свинцовых саркофага. Предварительное исследование показало, что этим захоронениям несколько сотен лет, но никто не зал, кто же был здесь похоронен. Сейчас эта тайна раскрыта, пишет Live Science.

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Во время реконструкции одной из самых известных достопримечательностей Парижа, которая три года назад почти полностью сгорела, ученые обнаружили 2 захоронения. Многие месяцы исследований привели к тому, что ученые выяснили, кто был похоронен в свинцовых саркофагах. Данные показывают, что здесь находятся останки двух богатых мужчин – одного, более старого, который был священником, и второго, молодого, который имел знатное происхождение.

[ + – ] Еще весной этого года ученые во время раскопок в поврежденном пожаром Соборе Парижской Богоматери обнаружили два необычных свинцовых саркофага. Предварительное исследование показало, что этим захоронениям несколько сотен лет, но никто не зал, кто же был здесь похоронен Фото: Live Science

Ученые под руководством Эрика Крубези из Университета Тулузы провели тщательное исследование останков мужчин, чтобы выяснить их возраст на момент смерти и получить данные о их возможных болезнях. Оказалось, что похороненным здесь священником был Антуан де ла Порт, достаточно богатый человек, который был одним из членов духовенства, которое занималось управлением Собором.

[ + – ] Ученые под руководством Эрика Крубези из Университета Тулузы провели тщательное исследование останков мужчин, чтобы выяснить их возраст на момент смерти и получить данные о их возможных болезнях Фото: Live Science

Ученые обнаружили табличку с датой его смерти, на которой было сказано, что этот священник умер в возрасте 83 лет 24 декабря 1710 года. Из-за того, что де ла Порт играл важную роль в жизни Собора, его похоронили в месте, которое как раз и предназначалось для захоронения элиты.

[ + – ] Данные показывают, что в саркофагах находятся останки двух богатых мужчин – одного, более старого, который был священником, и второго, молодого, который имел знатное происхождение Фото: The Guardian

По словам ученых, останки священника хорошо сохранились, в частности это касается костей, зубов, а также волос на голове и бороде. Также ученые нашли остатки ткани, возможно одежды священника.

Исследование показало, что скорее всего этот священнослужитель вел малоподвижный образ жизни. В то же время на пальцах ног ученые обнаружили признаки подагры, разновидности артрита. Поскольку подагра может быть вызвана чрезмерным употреблением алкоголя и еды, ее иногда называют "болезнью королей".

По словам ученых, личность второго похороненного здесь человека, молодого знатного мужчины, пока установить не удалось. Пока что известно, что ему на момент смерти было от 20 до 40 лет и у него была очень тяжелая жизнь.

[ + – ] По словам ученых, личность второго похороненного здесь человека, молодого знатного мужчины, пока установить не удалось. Пока что известно, что ему на момент смерти было от 20 до 40 лет и у него была очень тяжелая жизнь Фото: Live Science

По словам Крубези, исследование показало, что этот мужчина с самого детства ездил верхом на лошади, а также потерял большую часть своих зубов в течение нескольких лет или месяцев перед самой смертью. Исследование костей показало, что возможной причиной смерти этого человека стал хронический менингит, который появился в результате туберкулеза.

Но больше всего ученых поразило то, как был похоронен дворянин, который пока что получил прозвище "Всадник". Часть его черепа была спилена, а грудь вскрыта для бальзамирования. Также вокруг черепа и на животе ученые обнаружили остатки листьев и цветов. По словам Крубези, такая практика захоронения была распространена среди дворян Франции начиная с середины 16 века.

[ + – ] По словам Крубези, исследование показало, что этот мужчина с самого детства ездил верхом на лошади, а также потерял большую часть своих зубов в течение нескольких лет или месяцев перед самой смертью Фото: Live Science

Пока что оценки ученых касательно времени смерти дворянина находятся в диапазоне от 14 до 17 века. И от того, когда он умер зависит его идентификация. Если этот мужчина умер в период между второй половиной 16 века и 17 веком, то запись о его смерти можно найти в сохранившихся документах. Если же он умер раньше, то, по словам ученых, тайну о том, кем был "Всадник", он в прямом смысле унес с собой в могилу.

Сейчас ученые хотят выяснить, где могли родится эти мужчины, также, что они принимали в пищу, и какие возможные болезни у них еще были, что могло стать причиной смерти. Исследователи хотят закончить изучение останков и объявить об окончательных результатах исследования уже в начале-середине следующего года.

Фокус уже писал о том, что археологи нашли захоронение с сотнями тел, треть из которых – детские под супермаркетом в Великобритании.