Покоились под супермаркетом. Археологи нашли захоронение с сотнями тел, треть из которых - детские

В прошлом году исследователи совершили невероятное открытие. Стоя посреди строительной площадки в средневековом валлийском городке, археолог Эндрю Шоббрук открыл окно в прошлое.

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Под старым супермаркетом исследователи обнаружили то, о чем даже не надеялись — 307 тел, похороненных в Хаверфордвесте, пишет NorthWalesLive.

По словам Эндрю, остатки монастыря Святого Спасителя имеют национальное значение. Все обнаруженные тела осторожно вынули из мест, где они пролежали веками. Из уважения к умершим во время этого процесса не сделали ни одного фото. По словам исследователя, это стандартное правило для всех археологов.

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[ + – ] В общей сложности найдено семь захоронений — выложенных камнем вырытых в земле ям. Фото: Laura Clements

Каждому предмету присвоили маленький номер находки, а затем определенный порядковый номер, чтобы можно было сделать перекрестные записи. По словам археолога, каждый найденный объект тщательно заносится на картинке с масштабом 1:20. Это позволяет объединить ключевые события вместе и попытаться проследить эволюцию этого места на протяжении столетий.

[ + – ] Каждому предмету присвоили "маленький номер находки", а затем определенный порядковый номер, чтобы можно было сделать перекрестные записи Фото: Laura Clements

Эндрю Шоббрук сказал, что по меньшей мере третья часть останков принадлежала детям, что свидетельствует об уровне детской смертности 50-70% в середине 200-х годов. К сожалению, это не является чем-то необычным. Однако не сами кости волнуют его больше всего.

"Это тела, но это археология в, возможно, чистейшем проявлении, — сказал он. — Мы можем так много узнать благодаря им — ДНК, отношения, здоровье — но мертвые не скрывали себя. Поэтому важно также то, как их положили в землю, и оставшееся рядом с ними".

В общей сложности найдено семь захоронений — выложенных камнем вырытых в земле ям. Считается, что они могут быть одними из первых на этом месте и указывать на самый высокий статус умерших.

Также небольшая группа захоронений в одном конце кладбища указывает на состоятельную семью или, возможно, на самих монархов, ведь они совершенно отличались от других.

После шести месяцев раскопок собранная информация является "частью пазла" в рисовании картины истории Хаверфордвеста из средневекового периода. Останки похоронены в местах, считающихся монастырем Святого Спасителя, основанным орденом доминиканских монахов в 1246 году, и остававшегося в употреблении до 16-го века.

Сами кости готовы к отправке на дальнейшие исследования специалистам, которые проанализируют фрагменты на наличие ДНК и других данных об их происхождении и жизни.

Сам исследователь с нетерпением ждет результатов, которые получат в следующем году. По его словам, первые фламандские поселенцы прибыли в 1100-х годах, а кости датированы примерно 1246 годом, поэтому это может рассказать больше о фламандском происхождении Хаверфордвеста и его истории.

Кроме того, один скелет был найден с ужасно скрюченными ногами и гнилыми зубами. Это соответствует тому, как жили и трудились доминиканские монахи. Доминиканцы, или Черные монахи, имели отличный от большинства монашеских орденов жизненный путь, поскольку они ходили среди населения, проповедовали, молились и учили, а также заботились о бедных и больных.

[ + – ] Кроме того, один скелет нашли с ужасно скрюченными ногами и гнилыми зубами Фото: Laura Clements

Как отмечают исследователи, кости никогда не выставят на всеобщее обозрение. Их перезахоронят на освященной земле, которая, как надеется Эндрю Шоббрук, будет как можно ближе к Хаверфордвесту. Но пока процесс продолжается, люди могут заглянуть в окна и узнать больше о происходящем.

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