Обнаружены останки самого древнего современного человека в Европе: может быть это вообще новый вид

Челюсть, которая как считалось, принадлежала неандертальцу, может полностью изменить представление об эволюции современного человека в Европе.

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Еще в 1887 году в городе Баньолес, Испания, археологи обнаружили челюсть, которую определили, как принадлежавшую неандертальцу, которые в период позднего плейстоцена населяли этот регион Европы. Но новое исследование предполагает, что эта челюсть не имеет отношения к этим древним людям. Скорее всего эти останки принадлежат представителю современного человека, а может быть даже абсолютно новому виду людей, пишет ScienceAlert.

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По словам Брайана Килинга из Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне, США, все исследования, которые проводились и в 19, и в 20 веках, указывали на то, что челюсть, возраст которой определяется в диапазоне от 45 тысяч до 66 тысяч лет назад, на самом деле принадлежала неандертальцу. Но новый анализ указывает на то, что она могла принадлежать все-таки представителю Homo sapiens. И это может быть самый старый фрагмент анатомии современного человека в Европе.

"Возраст, форма челюсти, а также ее местоположение указывали на то, что это фрагмент скелета неандертальца. Также у этой челюсти отсутствовала одна из главных особенностей современного человека – подбородок", — говорит Килинг.

[ + – ] По словам Брайана Килинга из Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне, США, все исследования, которые проводились и в 19 и в 20 веках, указывали на то, что челюсть, возраст которой определяется в диапазоне от 45 тысяч до 66 тысяч лет назад, на самом деле принадлежала неандертальцу. Но новый анализ указывает на то, что она могла принадлежать все-таки представителю Homo sapiens. И это может быть самый старый фрагмент анатомии современного человека в Европе Фото: ScienceAlert

В рамках нового исследования американские ученые провели новый тщательный анализ фрагмента древнего черепа, который позволил выявить все неизвестные ранее подробности. С помощью 3D-сканирование ученые изучили не только челюсть, но и смогли реконструировать ее недостающие части. После этого они провели сравнение этой челюсти с найденными ранее челюстями неандертальцев и современных людей.

По словам Килинга, результаты исследования показали, что данная челюсть не имеет сходства с челюстями неандертальцев. Она более похожа на челюсть Homo sapiens, хотя в ней и нет подбородка. Наличие этой детали как раз и является отличительной особенностью первых современных людей. Кроме того, ученые обнаружили, что кость имеет общие черты с древними гомининами, которые населяли Европу сотни тысяч лет назад.

[ + – ] По словам Килинга, результаты исследования показали, что данная челюсть не имеет сходства с челюстями неандертальцев. Она более похожа на челюсть Homo sapiens, хотя в ней и нет подбородка Фото: ScienceAlert

"Мы сравнили эту челюсть с такой же, которая принадлежала древнему человеку, который жил в период между 37 тысяч и 42 тысячи лет назад на территории современной Румынии. Особенностью этого древнего человека является то, что он имел черты неандертальца, но также имел подбородок. Анализ ДНК показал, что этот древний человек имел предка неандертальца, что может объяснить наличие смешанных черт. Но у челюсти из Банолеса нет ничего схожего с неандертальцем, поэтому мы решили, что данный вид был вряд ли гибридом двух видов", — говорит Килинг.

После этого ученые сделали сравнение древней челюсти с останками более раннего представителя Homo sapiens, который жил в Африке и имел менее выраженный подбородок, чем у современного человека.

"У нас есть два варианта: или эта челюсть все же принадлежит Homo sapiens, которые неизвестны нам, и они жили вместе с неандертальцами на одной территории, или же это гибрид неизвестной нам группы Homo sapiens и неизвестного нам вида древнего человека. Точно скажу, что данная челюсть не принадлежит неандертальцу", — говорит Килинг.

По словам ученых, раскрыть эту тайну поможет извлечение ДНК и ее изучение. Если же найденная 135 лет назад челюсть действительно принадлежала современному человеку, то это будет самый древний Homo sapiens, который известен науке, живший в Европе.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что огонь "изобрели" не Homo sapiens, а первым разжег костер "звездный человек".

Также Фокус писал о том, что остатки вареной пищи открыли новые детали о жизни неандертальцев.