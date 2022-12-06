Огонь "изобрели" не Homo sapiens: первым разжег костер на планете "звездный человек"

Профессор Ли Бергер, всемирно известный палеоантрополог, считает, что он вместе с командой совершили еще одно важное открытие.

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Во время лекции в Институте науки Карнеги (США) 1 декабря Бергер рассказал о доказательствах использования огня Homo naledi, которые они нашли с командой, пишет News24.

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Homo naledi или "Звездный человек" — это вымерший вид архаического человека, который обнаружили в 2013 году в пещере Восходящая заря, которую считают "колыбелью человечества". Ее датируют средним плейстоценом между 335 тыс. и 236 тыс. лет до н. е.

Первоначально было обнаружено более 1 550 образцов, которые составляют 737 различных элементов и не менее 15 различных особей. В августе Бергер вместе с группой ученых исследовали "тесную" пещеру Диналеди.

По его словам, когда он поднял голову, то понял, что потолок пещеры почернел от огня. Самое интересное, что выйдя из пещеры, исследователь встретился с другими учеными, также обнаружившими крошечный костер и обгоревшие кости антилопы в пещере Дракенсбург.

После первой экспедиции, Бергер и его команда отправились в другую удаленную пещеру Леседи с чрезвычайно сложными участками, на некоторых из них нужно было ползти около 250 м. Ее открыли лишь 35 лет назад, именно поэтому она почти нетронутая.

Там исследователи обнаружили обломки обгоревших камней, пепел и кости животных.

"Нет никаких признаков Homo sapiens… за пределами сумеречной зоны этой системы. Мы находимся в самой глубокой части, там, куда люди не ходят. Весь пол, который мы исследовали, покрыт обгоревшими костями животных, пеплом… Вдруг у нас открылись глаза. Огонь не тяжело найти. Он везде в системе", — сказал Бергер.

Исследователь рассказал, что в первые годы экспедиции они обнаружили два куска пепла в пещере Леседи, а другие археологи убеждали их в недостаточности доказательств использования Homo naledi огня.

Однако сейчас, по его словам, они с уверенностью могут сформулировать гипотезу, что в рамках этой системы Homo naledi использовал и широко распространял огонь по разным причинам. А это открытие открывает поле для дальнейших исследований в самом экстраординарном периоде открытий.

Бергер уверен, что технологии открывают просторы и места так, как никто не мог себе представить. А сейчас именно то время, когда не нужно мешать и говорить "не исследуйте", а наоборот всячески поощрять желание выйти и получить знания.

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