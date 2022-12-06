Вогонь "винайшли" не Homo sapiens: першою розпалила багаття на планеті "зоряна людина"

Професор Лі Бергер, всесвітньо відомий палеоантрополог, вважає, що він разом з командою зробили ще одне важливе відкриття

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Під час лекції в Інституті науки Карнегі (США) 1 грудня Бергер розповів про докази використання вогню Homo naledi, які вони знайшли з командою, пише News24.

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Homo naledi або "Зоряна людина" — це вимерлий вид архаїчної людини, виявлений у 2013 році в печері Висхідна зоря, яку вважають "колискою людства". Її датують середнім плейстоценом між 335 тис. і 236 тис. років до н. е.

Спочатку знайшли понад 1 550 зразків, які становлять 737 різних елементів і щонайменше 15 різних особин. У серпні Бергер разом з групою вчених досліджували "тісну" печеру Діналеді.

За його словами, коли він підняв голову, то зрозумів, що вверх печери почорнів від вогню. Найцікавіше, що вийшовши з печери, дослідник зустрівся з іншими вченими, які також виявили крихітне вогнище та обгорілі кістки антилопи в печері Дракенсбург.

Після першої експедиції, Бергер та його команда відправилися в іншу віддаленішу печеру Леседі з надзвичайно складними ділянками, на деяких з них потрібно було повзти близько 250 м. ЇЇ відкрили лиш 35 років тому, саме тому вона майже незаймана.

Там дослідники знайшли уламки обгорілого каміння, попіл та кістки тварин.

"Немає ніяких ознак Homo sapiens … за межами сутінкової зони цієї системи. Ми знаходимося в найглибшій частині, там, куди люди не ходять. Вся підлога, яку ми досліджували, вкрита обгорілими кістками тварин, попелом… Раптом у нас відкрилися очі. Вогонь не важко знайти. Він скрізь у системі", — сказав Бергер.

Дослідник розповів, що в перші роки експедиції вони знайшли два шматки попелу в печері Леседі, а інші археологи переконували їх у недостатності доказів використання Homo naledi вогню.

Однак зараз, за його словами, вони впевнено можуть сформулювати гіпотезу, що в межах цієї системи Homo naledi використовував та широко розповсюджував вогонь з різних причин. А це відкриття відкриває поле для подальших досліджень у найекстраординарнішому періоді відкриттів.

Бергер впевнений, що технології відкривають простори і місця так, як ніхто не міг собі уявити. А зараз саме той час, коли не треба заважати і говорити "не досліджуйте", а навпаки всіляко заохочувати бажання вийти й отримати знання.

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