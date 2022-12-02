Інопланетянин чи предок людини. Гігантську кисть із пальцями знайшли на пляжі у Бразилії (відео)

Моторошна знахідка налякала місцевих жителів, але біологи впевнені — все під контролем.

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Летісія Гоес Сантьяго та її бойфренд Деванір Соуза прогулювалися пляжем, коли їм на очі попалося щось моторошне — гігантська кисть з довгим пальцями. Пара відразу виклала відео зі знахідкою в мережу, підписавши, що це дуже "схоже на руку інопланетянина", пише Daily Mail.

Скелет "руки" виявили на пляжі Ія-Компріда у Бразилії. Пара, яка виявила кисть, виклала в мережу відео, на якому видно, що останки дуже гігантських розмірів — для порівняння Сантьяго використала свій шльопанець. І справді, моторошна кисть навряд могла належати людині — вона надто довга.

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В результаті відео потрапило до Мережі, а пара, яка знайшла "руку", припустила, що останки можуть належати якійсь невідомій тварині або "навіть інопланетянину".

Втім ситуацію швидко повернув під контроль морський біолог Ерік Комін, який помітив відео в Мережі. Вчений одразу ж поспішив заспокоїти схвильовану фантазію користувачів — ці останки явно з нашого світу. Як виявилося, кисть, найімовірніше, належить водному ссавцю, наприклад, киту, дельфіну або морській свині.

Судячи з ступеня розкладання, морська тварина загинула близько 1,5 років тому. Хоча знайдений придаток справді виглядає, як щось не з нашого світу, він цілком до нього належить — подібні кисті є характерною рисою ранніх предків китів, які ходили сушею близько 50 мільйонів років тому.

За словами Коміна, під міжпальцевою плоттю ласт китів і дельфінів насправді перебувають "п'ять пальців". П'ятипалі кінцівки зустрічаються у людей, земноводних та інших тварин і свідчать про одного спільного предка.

[ + – ] Придаток порівняно з шльопанцем Фото: Jam Press/Leticia Gomes Santiago

Дослідник припускає, що останки все ж таки належать дельфіну, тому що саме вони частіше зустрічаються в цьому регіоні. Проте точніше сказати біолог, на жаль, не може — для цього необхідні додаткові тести.

Біологи наполягають, що всі, хто виявляють останки тварин на пляжі, повинні негайно повідомити регіональне товариство захисту тварин. Як правило, дослідники залишають скелети морських мешканців на пляжі, щоб не заважати кругообігу поживних речовин в екосистемі. Однак у поодиноких випадках вчені можуть забрати кістки або тіла нещодавно померлих тварин для досліджень.

За словами доктора Марка Шерца з Державного музею природознавства у Данії, ласти неодноразово розвивалися у різних лініях ссавців та рептилій. Кити, дельфіни і морські свині є нащадками кремезної тварини розміром з лисицю, яка мала подовжене тіло і хвіст. Ця стародавня істота блукала по суші і полювала у воді, поки зрештою не стала повністю водяною.

Раніше Фокус писав про дивну знахідку на австралійському пляжі — тут знайшли щось схоже на щупальце Ктулху чи пеніс кита.