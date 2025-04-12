Земля несподівано увійшла в нейтральну фазу: кліматичне майбутнє тепер складніше прогнозувати

Спостереження показують, що "дивна і слабка" фаза Ла-Нінья несподівано закінчилася, внаслідок чого наша планета перейшла в нейтральну зону. На жаль, такий поворот зовсім не означає, що погода на планеті стане більш передбачуваною — вчені попереджають, все зовсім навпаки.

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Про це пише IFLScience.

Ла-Нінья й Ель-Ніньйо — дві основні фази Ель-Ніньйо/Південного коливання (ENSO), характеру змін температури поверхні моря й атмосферних змін у тропічній частині Тихого океану, що чергується.

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Відомо, що Ель-Ніньйо — тепла фаза кліматичної моделі, яка характеризується температурою поверхні моря вищою за середню в східній частині тропічної частини Тихого океану. Водночас Ла-Нінья — холодна фаза з температурами нижче середнього. Вченим уже відомо, що ці фази зароджуються в Тихому океані, їхній вплив насправді поширюється на весь світ, формуючи погодні та кліматичні моделі, як-от температурні зрушення, опади, урагани та активність торнадо.

По суті, наша планета постійно коливається між цими двома фазами в нерегулярному циклі, який, як правило, триває 2-7 років із "нейтральною" стадією між ними. Відомо, що охолоджувальна фаза Ла-Нінья виникла в тропічній частині Тихого океану в грудні 2024 року, проте відтоді температура поверхні океану піднялася такою мірою, що ENSO, по суті, перейшов у нейтральну стадію: надто недостатню для Ель-Ніньйо і недостатньо прохолодну для Ла-Нінья.

Тепер, у новій заяві Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) йдеться, що умови Ла-Нінья офіційно закінчилися. Найбільш несподіваним виявилося те, що вони тривали всього кілька місяців, а потім стихли. Очікується, що нейтральна фаза ENSO, ймовірно, триватиме в Північній півкулі до літа. Нейтральний стан також є найбільш імовірним станом восени. Але що це означає?

Дворічна історія температури поверхні моря в ключовому східному тропічному регіоні Тихого океану для всіх подій Ла-Нінья з 1950 року (сірі лінії) і недавньої події (2024-2025 рр.) Фото: NOAA

Попри те, що сьогодні світ перебуває в нейтральній фазі, це зовсім не означає, що погода на планеті буде спокійною або типовою. Насправді за словами вчених, прогнозування клімату стає лише складнішим під час нейтральної фази, оскільки немає сильного впливу Ель-Ніньйо або Ла-Нінья, що впливають на глобальну кліматичну систему.

Учені зазначають, що кліматичним прогнозистам легше прогнозувати кліматичне майбутнє Землі, коли в Тихому океані панує одна з фаз ENSO — вони надають корисну інформацію на багато місяців уперед. За відсутності Ель-Ніньйо і Ла-Нінья передбачувані сигнали слабші.

Утім, це не означає, що не існує інших закономірностей, які впливають на земну погоду і клімат, але їх складніше передбачити на кілька місяців уперед. У підсумку вчені попереджають, що кліматичне прогнозування на найближчі кілька місяців буде неймовірно складним для синоптиків.

Раніше Фокус писав про те, що глобальне потепління Землі виходить з-під контролю: планета потеплішає на цілих 7°C.