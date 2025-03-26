Глобальне потепління Землі виходить з-під контролю: планета потеплішає на цілих 7°C (фото)

Дослідники попереджають, що таке потепління планети призведе до повеней, голоду і катастрофічних хвиль спеки.

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Роками вчені попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою: в результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, льодовики по всьому світу втрачають свої крижані шапки, а рівень світового океану невблаганно підвищується. На жаль, вчені прогнозують куди більш тривожний сценарій, наполягаючи, що глобальне потепління Землі виходить з-під контролю, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда вчених із Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат у Німеччині дійшла висновку, що 2200 року наша планета може потеплішати на цілих 7°C. Причому цей сценарій залишається актуальним, навіть якщо викиди вуглекислого газу залишатимуться помірними.

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Результати нового дослідження вказують на те, що умови будуть занадто спекотними для нормального росту звичайних культур — це призведе до глобальної нестачі продовольства, а згодом і до голоду. Тим часом підвищення рівня моря через танення льодів змусить людей покинути прибережні міста через повені. Цей сценарій також прогнозує сценарії інтенсивних екстремальних погодних явищ, як-от посухи, хвилі тепла, лісові пожежі, тропічні шторми та повені — усі вони, згідно з прогнозами, стануть звичайним явищем.

Автори дослідження зазначають, що особливо високих пікових значень температура досягатиме влітку, що становитиме особливу небезпеку для людства. За словами провідної авторки дослідження Крістін Кауфхольд, результати їхньої з колегами роботи наголошують на "терміновій" необхідності в ще швидших зусиллях зі скорочення та видалення вуглецю.

Особливо тривожним виглядає те, що пікове потепління на Землі, ймовірно, може бути набагато вищим, ніж раніше прогнозували вчені за сценаріїв низьких і помірних викидів. Зазначимо, що парникові гази, які спричиняють потепління Землі, здебільшого виділяються під час спалювання викопного палива. Утім, викиди парникових газів відбуваються також і внаслідок природних процесів, таких як виверження вулканів, дихання рослин і тварин.

На цих картах показано сценарії зміни середньої температури повітря за різних рівнів викидів Фото: Climate Impact Research

У своїй роботі вчені використовували власну комп'ютерну модель під назвою CLIMBER-X — вона розглядає майбутні сценарії глобального потепління. Дослідники зазначають, що їхня нова модель об'єднує ключові фізичні, біологічні та геохімічні процеси, зокрема атмосферні та океанічні умови.

Ще більш потужними, ніж вуглекислий газ (CO2), джерелами метану є розкладання відходів на звалищах і природні викиди з водно-болотних угідь. Загалом модель розглянула три сценарії, засновані на низьких. Середніх і високих рівнях викидів.

Результати дослідження показують: існує 10% ймовірність того, що Земля все ще потеплішає на 3°C до 2200 року, навіть якщо викиди почнуть знижуватися зараз. Ба більше, вчені вважають, що глобальне потепління в цьому тисячолітті, ймовірно, може перевершити попередні оцінки.

Передбачається, що глобальне потепління може посилитися з цілої низки причин, зокрема:

викид CO2 з вічної мерзлоти;

викид CO2 через зворотний зв'язок.

Ба більше, досягнення мети Паризької угоди щодо обмеження глобального підвищення температури значно нижче 2 °C є можливим тільки за сценаріїв з дуже низьким рівнем викидів. На жаль, вчені також виявили, що наші можливості щодо стримування кліматичної кризи швидко скорочуються.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.