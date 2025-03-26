Глобальное потепление Земли выходит из-под контроля: планета потеплеет на целых 7°C (фото)

Исследователи предупреждают, что такое потепление планеты приведет к наводнениям, голоду и катастрофическим волнам жары.

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Годами ученые предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой: в результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, ледники по всему миру теряют свои ледяные шапки, а уровень мирового океана неумолимо повышается. Увы, ученые прогнозируют куда более тревожный сценарий, настаивая, что глобальное потепление Земли выходит из-под контроля, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда ученых из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии пришли к выводу, что 2200 году наша планета может потеплеть на целых 7°C. Причем этот сценарий остается актуальным, даже если выбросы углекислого газа будут оставаться умеренными.

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Результаты нового исследования указывают на то, что условия будут слишком жаркими для нормального роста обычных культур — это приведет к глобальной нехватке продовольствия, а в последствии и к голоду. Между тем, повышение уровня моря из-за таяния льдов заставит людей покинуть прибрежные города из-за наводнений. Этот сценарий также прогнозирует сценарии интенсивных экстремальных погодных явлений, например, засух, волн теплы, лесных пожаров, тропических штормов и наводнений — все они, согласно прогнозам, станут обычным явлением.

Авторы исследования отмечают, что особенно высоких пиковых значений температура будет достигать летом, что будет представлять особую опасность для человечества. По словам ведущего автора исследования Кристин Кауфхольд, результаты их с коллегами работы подчеркивают "срочную" необходимость в еще более быстрых усилиях по сокращению и удалению углерода.

Особенно тревожным выглядит то, что пиковое потепление на Земле, вероятно, может быть намного выше, чем ранее прогнозировали ученые при сценариях низких и умеренных выбросов. Отметим, что парниковые газы, вызывающие потепление Земли, в основном выделяются при сжигании ископаемого топлива. Впрочем, выбросы парниковых газов происходят также и в результате естественных процессов, таких как извержения вулканов, дыхание растений и животных.

На этих картах показаны сценарии изменения средней температуры воздуха при различных уровнях выбросов Фото: Climate Impact Research

В своей работе ученые использовали собственную компьютерную модель под названием CLIMBER-X — она рассматривает будущие сценарии глобального потепления. Исследователи отмечают, что их новая модель объединяет ключевые физические, биологические и геохимические процессы, в том числе атмосферные и океанические условия.

Еще более мощными, чем углекислый газ (CO2), источниками метана являются разложение отходов на свалках и естественные выбросы из водно-болотных угодий. В общей сложности модель рассмотрела три сценария, основанные на низких. Средних и высоких уровнях выбросов.

Результаты исследования показывают: существует 10% вероятность того, что Земля все еще потеплеет на 3°C к 2200 году, даже если выбросы начнут снижаться сейчас. Более того, ученые считают, что глобальное потепление в этом тысячелетии, вероятно, может превзойти предыдущие оценки.

Предполагается, что глобальное потепление может усилиться по целому ряду причин, в том числе:

выброс CO2 из вечной мерзлоты;

выброс CO2 из-за обратной связи.

Более того, достижение цели Парижского соглашения по ограничению глобального повышения температуры значительно ниже 2 °C осуществимо только при сценариях с очень низким уровнем выбросов. Увы, ученые также обнаружили, что наши возможности по сдерживанию климатического кризиса быстро сокращаются.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.