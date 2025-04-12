Земля неожиданно вошла в нейтральную фазу: климатическое будущее теперь сложнее прогнозировать

Наблюдения показывают, что "странная и слабая" фаза Ла-Нинья неожиданно закончилась, в результате чего наша планета перешла в нейтральную зону. К сожалению, такой поворот вовсе не значит, что погода на планете станет более предсказуемой — ученые предупреждают, все совсем наоборот.

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Об этом пишет IFLScience.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо — две основные фазы Эль-Ниньо/Южного колебания (ENSO), чередующегося характера изменений температуры поверхности моря и атмосферных изменений в тропической части Тихого океана.

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Известно, что Эль-Ниньо — теплая фаза климатической модели, которая характеризуется температурой поверхности моря выше среднего в восточной части тропической части Тихого океана. В то же время Ла-Нинья — холодная фаза с температурами ниже среднего. Ученым уже известно, что эти фазы зарождаются в Тихом океане, их влияние на самом деле распространяется на весь мир, формируя погодные и климатические модели, такие как температурные сдвиги, осадки, ураганы и активность торнадо.

По сути, наша планета постоянно колеблется между этими двумя фазами в нерегулярном цикле, который, как правило, длится 2-7 лет с "нейтральной" стадией между ними. Известно, что охлаждающая фаза Ла-Нинья возникла в тропической части Тихого океана в декабре 2024 года, однако с тех пор температура поверхности океана поднялась до такой степени, что ENSO, по сути, перешел в нейтральную стадию: слишком недостаточной для Эль-Ниньо и недостаточно прохладной для Ла-Нинья.

Теперь, в новом заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорится, что условия Ла-Нинья официально закончились. Наиболее неожиданным оказалось то, что они продлились всего несколько месяцев, а затем стихли. Ожидается, что нейтральная фаза ENSO, вероятно, продлится в Северном полушарии до лета. Нейтральное состояние также является наиболее вероятным состоянием осенью. Но что это означает?

Двухлетняя история температуры поверхности моря в ключевом восточном тропическом регионе Тихого океана для всех событий Ла-Нинья с 1950 года (серые линии) и недавнего события (2024-2025 гг.) Фото: NOAA

Несмотря на то, что сегодня мир находится в нейтральной фазе, это вовсе не означает, что погода на планете будет спокойной или типичной. На самом деле, по словам ученых, прогнозирование климата становится лишь более сложным во время нейтральной фазы, поскольку нет сильного влияния Эль-Ниньо или Ла-Нинья, оказывающих воздействие на глобальную климатическую систему.

Ученые отмечают, что климатическим прогнозистам легче прогнозировать климатическое будущее Земли, когда в Тихом океане господствует одна из фаз ENSO — они предоставляют полезную информацию за много месяцев вперед. При отсутствии Эль-Ниньо и Ла-Нинья предсказуемые сигналы слабее.

Впрочем, это не значит, что не существует других закономерностей, влияющих на земную погоду и климат, но их сложнее предсказать на несколько месяцев вперед. В итоге ученые предупреждают, что климатическое прогнозирование на ближайшие несколько месяцев будет невероятно сложным для синоптиков.

Ранее Фокус писал о том, что глобальное потепление Земли выходит из-под контроля: планета потеплеет на целых 7°C.