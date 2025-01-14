Климатический "тумблер" в океане наконец переключили: станет ли на Земле немного прохладнее

Однако исследователи заметили, что погодная модель существенно задержалась и, вероятно, будет в разы слабее и короче обычного.

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Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявили, что Ла-Нинья — прохладное погодное явление — официально вступила в свои права. Теперь исследователи заявляют, что погодная модель наконец-то в процессе, впрочем, предупреждают, что явление, вероятно, будет существенно слабее и короче обычного, пишет Live Science.

Ла-Нинья — холодная фаза естественной климатической модели, известной как цикл Эль-Ниньо-Южное колебание (ENSO), который представляет собой закономерность изменения температуры атмосферы и моря в тропической части Тихого океана. Также известно, что фазы этого цикла влияют на глобальную погоду и климат Земли.

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По данным исследователей, во время явления Ла-Нинья на севере США и в Канаде, как правило, наблюдаются более холодные и влажные зимы, в то время как на юге США становится теплее и суше. Известно также, что Ла-Нинья имеет тенденцию увеличивать активность ураганов над Атлантикой.

Наблюдения показывают, что в нынешнем году Ла-Нинья пришла позже, чем ожидали исследователи, а потому попросту не успела набрать силу до начала зимы. Ученые полагают, что условия этого необычного прохладного явления появились еще в декабре прошлого года и, вероятно, сохранятся до апреля. В заявлении NOAA говорится, что ученые ожидали появления Ла-Нинья еще с прошлой весны, но все необходимые условия сложились воедино лишь в декабре 2024 года.

Отметим, что ENSO — многолетний цикл, вызывающий теплый Эль-Ниньо, а затем более холодное явление — Ла-Нинья. Эта смена циклов происходит приблизительно каждые 2-7 лет, а каждое из явлений, как правило, длится до года. Известно, что именно Эль-Ниньо способствовал невероятной жаре в 2023 и 2024 годах, а потому ученые полагали, что за его отступлением последует Ла-Нинья.

Все еще непонятно, почему Ла-Нинья развивалась так медленно, но ученые полагают, что свою роль в этом процессе могла сыграть более высокая средняя глобальная температура Мирового океана.

У NOAA есть блок-схема для определения того, когда Ла-Нинья официально начинается: температура поверхности тропического Тихого океана должна упасть на 0,5 градуса по Цельсию ниже долгосрочного среднего значения. Наблюдения показывают, что с апреля прошлого года средняя температура в этой части Тихого океана держалась в пределах 0,5 градусов по Цельсию и лишь в декабре упала ниже порогового значения.

Теперь ученые считают, что Ла-Нинья сохранится в течение февраля-апреля с 59% вероятностью, а затем, в марте-мае, с 60% вероятностью сохранятся нейтральные условия. Температура должна оставаться ниже порогового значения в течение пяти последовательных сезонов — любого трехмесячного периода — чтобы этот Ла-Нинья попал в официальный исторический отчет NOAA. Увы, ученые считают, что этого не произойдет, если Ла-Нинья сойдет на нет уже к марту-маю.

В то же время ученые признают, что события ENSO сложно предсказать, а потому ситуация может резко измениться в любой момент. Исследователи продолжат следить за температурой поверхности тропической части Тихого океана, чтобы узнать, как долго длится Ла-Нинья.

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