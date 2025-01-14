Кліматичний "тумблер" в океані нарешті перемкнули: чи стане на Землі трохи прохолодніше

Однак дослідники помітили, що погодна модель істотно затрималася і, ймовірно, буде в рази слабкішою та коротшою за звичайну.

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Науковці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) оголосили, що Ла-Нінья — прохолодне погодне явище — офіційно вступила у свої права. Тепер дослідники заявляють, що погодна модель нарешті в процесі, втім, попереджають, що явище, імовірно, буде істотно слабшим і коротшим за звичайне, пише Live Science.

Ла-Нінья — холодна фаза природної кліматичної моделі, відомої як цикл Ель-Ніньйо-Південне коливання (ENSO), що являє собою закономірність зміни температури атмосфери та моря в тропічній частині Тихого океану. Також відомо, що фази цього циклу впливають на глобальну погоду і клімат Землі.

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За даними дослідників, під час явища Ла-Нінья на півночі США і в Канаді, як правило, спостерігаються холодніші й вологіші зими, тоді як на півдні США стає тепліше і сухіше. Відомо також, що Ла-Нінья має тенденцію збільшувати активність ураганів над Атлантикою.

Спостереження показують, що в нинішньому році Ла-Нінья прийшла пізніше, ніж очікували дослідники, а тому просто не встигла набрати силу до початку зими. Вчені вважають, що умови цього незвичайного прохолодного явища з'явилися ще в грудні минулого року і, ймовірно, збережуться до квітня. У заяві NOAA йдеться про те, що вчені очікували появи Ла-Нінья ще з минулої весни, але всі необхідні умови склалися воєдино лише в грудні 2024 року.

Зазначимо, що ENSO — багаторічний цикл, що спричиняє теплий Ель-Ніньйо, а потім більш холодне явище — Ла-Нінья. Ця зміна циклів відбувається приблизно кожні 2-7 років, а кожне з явищ, як правило, триває до року. Відомо, що саме Ель-Ніньйо сприяв неймовірній спеці у 2023 і 2024 роках, а тому вчені вважали, що за його відступом піде Ла-Нінья.

Усе ще незрозуміло, чому Ла-Нінья розвивалася так повільно, але вчені вважають, що свою роль у цьому процесі могла зіграти вища середня глобальна температура Світового океану.

NOAA має блок-схему для визначення того, коли Ла-Нінья офіційно розпочинається: температура поверхні тропічного Тихого океану має впасти на 0,5 градуса за Цельсієм нижче довгострокового середнього значення. Спостереження показують, що з квітня минулого року середня температура в цій частині Тихого океану трималася в межах 0,5 градусів за Цельсієм і лише в грудні впала нижче за порогове значення.

Тепер учені вважають, що Ла-Нінья збережеться протягом лютого-квітня з 59% ймовірністю, а потім, у березні-травні, з 60% ймовірністю збережуться нейтральні умови. Температура має залишатися нижчою за порогове значення протягом п'яти послідовних сезонів — будь-якого тримісячного періоду — щоб цей Ла-Нінья потрапив до офіційного історичного звіту NOAA. На жаль, учені вважають, що цього не станеться, якщо Ла-Нінья зійде нанівець уже до березня-травня.

Водночас учені визнають, що події ENSO складно передбачити, а тому ситуація може різко змінитися в будь-який момент. Дослідники продовжать стежити за температурою поверхні тропічної частини Тихого океану, щоб дізнатися, як довго триває Ла-Нінья.

Раніше Фокус писав про те, що, в океані знайдено те, що вчені раніше не брали до уваги: новий перемикач клімату Землі.