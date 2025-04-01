Пекло на Землі існує: де розташований заборонений острів, який кишить смертоносними зміями (фото)

Біля узбережжя Бразилії розташований один із найсмертоносніших островів у світі, який сповнений смертоносних змій. Доступ на острів суворо обмежений, щоб захистити людей і місцевих жителів.

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Про це пише IFLScience.

Заборонений "зміїний острів" розташований всього за 96 кілометрів від Сан-Паулу і може вважатися для декого раєм, проте інші вважають його справжнім пеклом на Землі. Річ у тім, що острів буквально кишить деякими з найсмертоносніших змій світу — внаслідок цього Ілья-да-Кеймада-Гранді, або Зміїний острів, суворо закритий для відвідувачів.

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Щоб захистити людей і повзучих мешканців острова, доступ до нього офіційно контролюється бразильським флотом. Захист жителів острова особливо важливий, оскільки, попри те, що він несе неймовірно токсичну отруту, найчисленніший вид змій, що мешкає там, насправді перебуває під загрозою зникнення.

Мова про золоту списоголову змію (Bothrops insularis). Це вид гадюкових змій із сімейства гадюкових, до якого також належать щитомордники та гримучі змії. Дослідникам відомо, що укус списоголової змії містить гемотоксичну отруту, яка діє неймовірно швидко і здатна вбити невелику здобич, як птахи, буквально за лічені хвилини.

Гемотоксична отрута, на відміну від нейротоксичної отрути кобр і тайпанів, що порушує роботу нервової системи та спричиняє параліч, діє на кровоносну систему, спричиняючи утворення тромбів, кровотечу та інші ускладнення.

Утім, попри смертоносність гемотоксичних отрут, вони також є життєво важливим компонентом, що рятує життя. Зазначимо, що ці отрути використовуються в серцево-судинних препаратах, антикоагулянтній терапії та в діагностиці.

Популяція золотистих списоголових амфібій острова помітно більш "золота", ніж звичайні списоголові амфібії материка Фото: Shutterstock

Відомо, що інші види списоголових змій трапляються на материковій частині Центральної та Південної Америки, золотисті списоголові змії зустрічаються лише на острові Снейк. Вважається, що еволюція цього особливого виду сталася внаслідок відділення острова Кеймада-Гранді від материкової частини Бразилії наприкінці останнього льодовикового періоду. Це призвело до ізоляції змій від великої кількості наземних хижаків і здобичі.

Знадобилося 11 000 років, щоб змії пристосувалися до свого середовища проживання, по суті, ставши єдиним напівдеревним видом списоголових змій. Їм також вдалося виробити отруту, яка в 3-5 разів токсичніша, ніж у їхніх материкових побратимів.

З 41 виду птахів, що мешкають на острові, раціон списоголових змій здебільшого складається лише з двох видів перелітних птахів — чилійської елеенії (Elaenia chilensis), яка прилітає наприкінці літа, та жовтоголового дрізда (Turdus flavipes), який прилітає взимку.

Скільки змій мешкає на "зміїному острові"

Загальна площа острова становить 430 000 квадратних метрів, проте золоті списоголові змії мешкають лише на 255 000 квадратних кілометрів. Дослідники вважають, що загалом на острові мешкає від 2000 до 4000 особин, а на один квадратний кілометр припадає приблизно п'ять змій.

Хоча золоті списоголови є найчисленнішим і найсмертоноснішим видом змій на острові, є низка інших видів змій, які мешкають там у менших популяціях.

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