Учені назвали найрозумнішу і найдовшу змію у світі: що це за вид (фото)

Інтелект — вельми складна і гаряче обговорювана тема, але в новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, яке місце в рейтингу інтелекту тварин посідають змії.

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Змії — одна з найбільш плідних і древніх груп рептилій. Попри те, що ці тварини холоднокровні, вони здатні процвітати в будь-якому середовищі, крім Антарктиди. Дослідники зазначають, що найдавніші відомі викопні змії датуються приблизно 143 і 167 мільйонами років, ці рептилії існували як на суші, так і на морі набагато довше, ніж будь-який предок людини, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, яке місце посідають змії в спектрі інтелекту тварин. У своїй роботі вчені зосередилися на вивченні королівської кобри (Ophiophagus hannah). Раніше вчені вважали, що існує лише один вид королівських кобр, проте пізніше з'ясувалося, що насправді існує чотири окремі види королівських кобр — жоден з яких насправді не є справжньою коброю, оскільки вони не є частиною роду Naja.

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Відомо, що королівські кобри є найдовшим видом отруйних змій, досягаючи в довжину близько 5,6 метра. Дослідження показали, що представники цього виду мешкають у більшості районів Азії, від Індії та Китаю до Філіппін і Зондських островів. Дуже отруйні королівські кобри виробляють нейротоксичну отруту, яка паралізує нервову систему — одного укусу цієї мозкової локшини достатньо, щоб убити одного дорослого слона або 20 осіб.

Раніше вчені вже виявили, що королівські кобри здатні відривати третину свого тіла від землі й дивитися в очі людині. Вони також відомі своєю сором'язливістю, обережністю і напрочуд високим інтелектом.

Королівські кобри є активними мисливцями та використовують свій великий мозок для стратегічного переслідування здобичі, серед яких можуть бути й інші отруйні змії. Хоча існує мало офіційних досліджень їхнього інтелекту, окремі дані свідчать про те, що королівські кобри здатні запам'ятовувати своє оточення, своїх господарів, якщо їх утримують у неволі, та навіть прості завдання, як-от виконання медичних оглядів.

Дослідники також виявили, що королівські кобри також є єдиним видом, який, як відомо, будує гнізда для свого потомства, формуючи пагорб з навколишніх листків і рослинності. Їхній стратегічний стиль полювання та будівництво гнізда доволі унікальні для видів змій, а їхня здатність запам'ятовувати людей, місця та розпорядок дня відносно поширена серед змій.

Кенійський піщаний удав (ліворуч) з помітно меншою кількістю мозкових клітин, ніж у королівської кобри (праворуч) Фото: Shutterstock

Активні види мисливців, багато з яких належать до того ж сімейства, що й королівські кобри (Elapidae), зазвичай демонструють схожий рівень інтелекту, коли справа доходить до полювання на здобич. Однак їхні більш слухняні колеги-мисливці із засідки компенсують відсутність мисливського інтелекту гарною адаптацією до змін навколишнього середовища і розпорядку дня.

Більшість власників змій дресують своїх улюбленців методом постукування: він передбачає легке постукування по тераріуму, щоб навчити змію, коли очікувати їжу. Дослідники виявили, що більшість змій досить швидко здатні навчитися цього, вони також можуть навчитися розпізнавати місця, людей і розпорядок дня.

Раніше Фокус писав про те, що найдовших отруйних змій у світі виявилося чотири.