Ученые назвали самую умную и длинную змею в мире: что это за вид (фото)

Интеллект — весьма сложная и горячо обсуждаемая тема, но в новом исследовании ученые попытались выяснить, какое место в рейтинге интеллекта животных занимают змеи.

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Змеи — одна из самых плодовитых и древних групп рептилий. Несмотря на то, что эти животные холоднокровные, они способны процветать в любой среде, кроме Антарктиды. Исследователи отмечают, что древнейшие известные ископаемые змеи датируются примерно 143 и 167 миллионами лет, эти рептилии существовали как на суше, так и на море гораздо дольше, чем любой предок человека, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, какое место занимают змеи в спектре интеллекта животных. В своей работе ученые сосредоточились на изучении королевской кобры (Ophiophagus hannah). Ранее ученые считали, что что существует всего один вид королевских кобр, однако позже выяснилось, что на самом деле существует четыре отдельных вида королевских кобр — ни один из которых на самом деле не является настоящей коброй, поскольку они не являются частью рода Naja.

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Известно, что королевские кобры являются самым длинным видом ядовитых змей, достигая в длину около 5,6 метра. Исследования показали, что представители этого вида обитают в большинстве районов Азии, от Индии и Китая до Филиппин и Зондских островов. Очень ядовитые королевские кобры вырабатывают нейротоксичный яд, который парализует нервную систему — одного укуса этой мозговой лапши достаточно, чтобы убить одного взрослого слона или 20 человек.

Ранее ученые уже обнаружили, что королевские кобры способны отрывать треть своего тела от земли и смотреть в глаза человеку. Они также известны своей застенчивостью, осторожностью и на удивление высоким интеллектом.

Королевские кобры являются активными охотниками и используют свой большой мозг для стратегического преследования добычи, среди которых могут быть и другие ядовитые змеи. Хотя существует мало официальных исследований их интеллекта, отдельные данные свидетельствуют о том, что королевские кобры способны запоминать свое окружение, своих хозяев, если содержатся в неволе, и даже простые задачи, такие как выполнение медицинских осмотров.

Исследователи также обнаружили, что королевские кобры также являются единственным видом, который, как известно, строит гнезда для своего потомства, формируя холм из окружающих листьев и растительности. Их стратегический стиль охоты и строительство гнезда довольно уникальны для видов змей, их способность запоминать людей, места и распорядок дня относительно распространена среди змей.

Кенийский песчаный удав (слева) с заметно меньшим количеством мозговых клеток, чем у королевской кобры (справа) Фото: Shutterstock

Активные виды охотников, многие из которых относятся к тому же семейству, что и королевские кобры (Elapidae), обычно демонстрируют схожий уровень интеллекта, когда дело доходит до охоты на добычу. Однако их более послушные коллеги-охотники из засады компенсируют отсутствие охотничьего интеллекта хорошей адаптацией к изменениям окружающей среды и распорядку дня.

Большинство владельцев змей дрессируют своих питомцев методом постукивания: он предполагает легкое постукивание по террариуму, чтобы научить змею, когда ожидать еду. Исследователи обнаружили, что большинство змей довольно быстро способны научиться этому, они также могут научиться распознавать места, людей и распорядок дня.

Ране Фокус писал о том, что самых длинных ядовитых змей в мире оказалось четыре.