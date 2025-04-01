Ад на Земле существует: где находится запретный остров, который кишит смертоносными змеями (фото)

У побережья Бразилии расположен один из самых смертоносных островов в мире, который полон смертоносных змей. Доступ на остров строго ограничен, чтобы защитить людей и местных жителей.

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Об этом пишет IFLScience.

Запретный "змеиный остров" расположен всего в 96 километрах от Сан-Паулу и может считаться для некоторых раем, однако другие считают его настоящим адом на Земле. Дело в том, что остров буквально кишит некоторыми из самых смертоносных змей мира — в результате Илья-да-Кеймада-Гранди, или Змеиный остров, строго закрыт для посетителей.

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Чтобы защитить людей и ползучих обитателей острова, доступ к нему официально контролируется бразильским флотом. Защита жителей острова особенно важна, поскольку, несмотря на то, что он несет невероятно токсичный яд, самый многочисленный вид змей, обитающий там, на самом деле находится под угрозой исчезновения.

Речь о золотой копьеголовой змее (Bothrops insularis). Это вид гадюковых змей из семейства гадюковых, к которому также принадлежат щитомордники и гремучие змеи. Исследователям известно, что укус копьеголовой змеи содержит гемотоксичный яд, действующий невероятно быстро и способный убить небольшую добычу, как птицы, буквально за считанные минуты.

Гемотоксичный яд, в отличие от нейротоксичного яда кобр и тайпанов, нарушающего работу нервной системы и вызывающего паралич, действует на кровеносную систему, вызывая образование тромбов, кровотечение и другие осложнения.

Впрочем, несмотря на смертоносность гемотоксичных ядов, они также являются жизненно важным и спасающим жизни компонентом. Отметим, что эти яды используются в сердечно-сосудистых препаратах, антикоагулянтной терапии и в диагностике.

Популяция золотистых копьеголовых амфибий острова заметно более "золотая", чем обыкновенные копьеголовые амфибии материка Фото: Shutterstock

Известно, что другие виды копьеголовых змей встречаются на материковой части Центральной и Южной Америки, золотистые копьеголовые змеи встречаются лишь на острове Снейк. Считается, что эволюция этого особого вида произошла в результате отделения острова Кеймада-Гранди от материковой части Бразилии в конце последнего ледникового периода. Это привело к изоляции змей от обилия наземных хищников и добычи.

Потребовалось 11 000 лет, чтобы змеи приспособились к своей среде обитания, по сути, став единственным полудревесным видом копьеголовых змей. Им также удалось выработать яд, который в 3-5 раз токсичнее, чем у их материковых собратьев.

Из 41 вида птиц, обитающих на острове, рацион копьеголовых змей в основном состоит всего из двух видов перелетных птиц — чилийской элеении (Elaenia chilensis), которая прилетает в конце лета, и желтоногого дрозда (Turdus flavipes), который прилетает зимой.

Сколько змей обитает на "змеином острове"

Общая площадь острова составляет 430 000 квадратных метров, однако золотые копьеголовые змеи обитают лишь на 255 000 квадратных километров. Исследователи считают, что в общей сложности на острове обитает от 2000 до 4000 особей, а на один квадратный километр приходится примерно пять змей.

Хотя золотые копьеголовы являются самым многочисленным и смертоносным видом змей на острове, есть ряд других видов змей, которые обитают там в меньших популяциях.

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