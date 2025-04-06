"Боже, яка милота": дружелюбний дельфін став зіркою мережі, обіймаючи відвідувачів (відео)

Один з мешканців дельфінарію вирішив обійняти відвідувача, який спустився у басейн для контакту зі ссавцем. Дружелюбного дельфіна похвалили усі коментатори і теж заявили, що були б не проти таких обіймашок.

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Відео з відповідним роликом розмістив розважальний канал ViralHog у Youtube.

На кадрах помітно, що невідомий чоловік разом ще з кількома відвідувачками спустився до одного з басейнів, де мешкає ссавець. Після того, як тварина помічає людину, вона підпливає до чоловіка й обіймає його.

У відповідь відвідувач басейну також обіймає ссавця, а згодом вирішує трохи погратися зі ссавцем. Чоловік вдає, що ніби кладе свою голову поміж щелепами тварини. Однак відвідувачі попереджують, що краще цього не робити, бо дельфін "може відкусити голову", а після "невеликого трюку" ссавець хлюпає ластами чоловіку у відповідь на його аплодисменти.

Водночас під час ролику автори каналу додали смішні репліки, де обігрували ситуацію так, ніби обійми дельфіна і чоловіка є зустріччю двох друзів, які давно не бачилися. Зокрема, перед обіймами можна помітити репліки "Бро, я сумував за тобою!", "Як в тебе справи?", а коли чоловік обережно вкладає голову до щелеп тварини, то можна побачити репліку: "Бро, я тобі не крокодил!".

В коментарях до ролика, всі відзначили дружелюбність та теплоту моменту. Найчастіше побачене на відео коментували наступним чином:

"Тепер розумієте, чому дельфіни — найрозумніші з усіх морських істот?";

"Мені теж такі обійми не завадять!"

"Боже, яка милота!";

"Обожнюю дельфінів";

"Це — те, чого зараз дуже багатьом людям бракує: прості та звичайні обійми!".

Раніше повідомлялося, чому дельфіни катаються на хвилях перед човнами. Дельфінів часто можна зустріти в океані, які плавають на хвилях біля носа човна, проте вчені досі сперечаються, навіщо вони це роблять.

Згодом стало відомо, як дельфіни зустріли астронавтів після повернення на Землю. Кадри з дрона показують, як дельфінячі плавники з'являються навколо обгорілого космічного корабля, поки він гойдається на воді.